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Telef olan büyükbaş, Gazipaşa kıyısına vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 15:44 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesi Macar sahiline, telef olan büyükbaş vurdu.

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesi Macar sahiline, telef olan büyükbaş vurdu. Gazipaşalılar, kıyıya vuran büyükbaşa benzer türde hayvanı daha önce bölgede görmediklerini söyledi. Gazipaşa'ya yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Macar sahiline, telef olan büyükbaş vurdu. Nereden ve nasıl geldiği belli olmayan hayvan ölüsünün, cuma günü Gazipaşalılar tarafından fark edildiği belirtildi. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ilçe sakinleri, Gazipaşa'da böyle bir hayvan ırkı görmediklerini kaydetti. Taşımacılık yapılan yük gemisinden düştüğü ya da denize atıldığı tahmin edilen büyükbaşın kıyıdan alınması bekleniyor.

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