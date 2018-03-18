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Teleferiğe şiddetli rüzgar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 15:04 | Son Güncelleme

Uludağ’a ulaşımı sağlayan teleferiğin hava muhalefeti sebebiyle seferleri durduruldu.Şiddetli rüzgar Bursa’da etkisini göstermeye başladı.

Teleferiğe şiddetli rüzgar engeli

Uludağ’a ulaşımı sağlayan teleferiğin hava muhalefeti sebebiyle seferleri durduruldu.
Şiddetli rüzgar Bursa’da etkisini göstermeye başladı. Kış ve doğa turizminin önemli merkezi Uludağ’a ulaşımı sağlayan teleferiğin hava muhalefeti sebebiyle seferleri durduruldu. Saatte bin 500 yolcusunu 140 kabin ile zirveye ulaştıran Bursa Teleferik A.Ş’den yapılan açıklamada, “Tesisimiz şiddetli rüzgar sebebiyle 18 Şubat Pazar günü kapalı olacaktır” denildi.

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