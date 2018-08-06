Telefon dolandırıcılarının son kurbanı Tülin Berbergil oldu

Hayati ARIGAN - İstanbul DHA - Türk Halk Müziği sanatçısı Tülin Berbergil de telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu. Berbergil, bankadan çektiği 50 bin TL'yi polis sandığı kişiye verdi. Parayı verdikten sonra dolandırıldığını anlayan Berbergil, ertesi gün kendisinden 140 bin TL isteyen dolandırıcıyı polise yakalattı

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davanın iddianamesinde Tülin Berbergil'in 'hesabınız FETÖ tarafından ele geçirilmiş' denilerek dolandırılması şöyle anlatıldı.

ASAYİŞ ŞUBEDEN ARIYORUM

TRT İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği sanatçısı Tülin Berbergil (57) Şişli'deki evinde 28 Haziran'da otururken cep telefonu çaldı. Kendisini İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nde polis memuru Fatih Öztürk olarak tanıtan kişi, Tülin Berbergil'e banka hesabının FETÖ terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söyledi. Kimlik numarasını ve kimlik bilgilerini de Berbergil'e söyleyen Fatih Öztürk, kendisini cumhuriyet savcısı ile görüştüreceğini söyledi.

PARAYI SİVİL POLİS OTOSUNA BIRAKIN

Sahte polis, Berbergil'e hemen bankaya giderek 50 bin TL çekmesini söyledi. Sahte polis, parayı da Taksim'de Pürtelaş sokakta sivil polis otosuna vermesi istedi. Parayı çeken Tülin Berbergil, verilen adreste yanına gelen kişiye parayı verdi. Ses sanatçısına evine gitmesini ve yarım saatte bir kendisini araması söylendi.