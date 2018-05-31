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"Telefon dolandırıcılığı" şüphelisi yangın merdiveninde saklanırken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 09:59 | Son Güncelleme

Adana merkezli 10 ilde telefonla dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonun ardından suç örgütü elebaşı olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan zanlı, evinin yangın merdiveninde saklanırken gözaltına alındı

Adana merkezli 10 ilde telefonla dolandırıcılık yapan suç örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen zanlı, evine düzenlenen operasyonda yangın merdiveninde saklanırken yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, yaklaşık iki ay önce telefonla dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik "Son Alo" operasyonu kapsamında örgütün elebaşıları arasında olduğu iddiasıyla Ahmet E. (42) hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Ekipler, merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'ndeki evinde bulunamayan zanlının merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde lüks daire kiraladığını tespit etti.

Şüphelinin, zaman zaman bu evi kullandığını belirleyen ekipler, apartmanın çevresinde yaklaşık bir ay boyunca önlem alarak Ahmet E'nin gelmesini bekledi.

Sahur vakti şüphelinin eve geldiğini fark eden ekipler, birinci kattaki daireye operasyon düzenledi. Zanlıyı bulamayan ekipler, yaptıkları detaylı aramada dairenin ardiyesinden yangın merdivenine geçildiğini fark etti.

Yangın merdiveninin zemin kattaki çıkış kapısının kilitli olduğunu gören ekipler, üst katları kontrol ettikleri sırada Ahmet E'yi 11. katta saklanırken yakaladı.

Yangın merdiveninde gizlenirken gözaltına alınan ve 5 kişinin yaklaşık 500 bin lira dolandırılması olayının planlayıcısı olduğu öne sürülen Ahmet E, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek" ile "iletişim cihazlarını kullanarak nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla tutuklandı.

Adana merkezli 10 ilde telefon dolandırıcılarına yönelik 5 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 60 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan 42'si tutuklanmış, 18'i adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

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