Telefon dolandırıcılığına hapis ve para cezası

Kastamonu'da, bir kişiyi telefonla dolandırdığı iddiasıyla yargılanan sanık, 2 yıl 3 ay hapis ile 6 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Ahmet Göktaş, işlediği benzer bir suçtan dolayı tutuklu bulunduğu Şanlıurfa Akçakale Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme başkanının söz verdiği davacı Aydın Y, 2012'nin ağustos ayında kendisini tanımadığı bir kişinin aradığını ve polis olarak tanıttığını belirtti.

Söz konusu kişinin, kendisine 48 ilde operasyon yaptıklarını, hesabındaki parayı devlet hesabına aktaracağını söylediğini dile getiren Aydın Y, "Şu an sizin evde de ekipler var, eğer bize inanmıyorsanız evdeki çocuğunuzla sizi görüştürürüz' dediler. Daha sonra telekonferans yöntemiyle beni çocuğumla görüştürdüler. Çocuğum bana 'evde ekipler var' dedi. Ben cevap veremeden çocuğumla görüşmemizi sonlandırdılar. İnandırmak için böyle bir şey yaptılar." dedi.

Kendisinin paniğe kapıldığını ve 5 bin 850 lira tutarındaki parayı verdikleri hesaba yatırdığını kaydeden Aydın Y, "Daha sonra benim ailemden bana, 'para yatırma' diye mesaj geldi. Ailem o arada polisi de aramış. Ben de emniyete gittim, şikayet ettim." diye konuştu.