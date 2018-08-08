Telefon sapığına meydan dayağı!

Kocaeli'deki yerel sitelerin haberlerine göre; İzmit Alikahya Mahallesi’nde genç bir kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs feci şekilde dövüldü. Edinilen bilgilere göre evli olduğu iddia edilen şahıs, genç bir kızı telefonla arayarak taciz etti.
HASTANEYE KALDIRILDI
Daha sonra durumu öğrenen Alikahyalı bir grup genç, tacizci şahsı yakalayarak feci şekilde dövdü. Durum daha sonra polise bildirildi. Darp edilen şahıs hastaneye kaldırılırken polis olaya ilgili soruşturma başlattı.
Genelevler sokağına zorunlu temizlik molaları geliyor
Bursa'da hiç evlenmeyen kadın nüfus müdürlüğüne gidince en büyük şoku yaşadı!
Dünyanın 'En Büyük Savaşı' başladı! Tansiyon daha da yükselecek
Yok artık! Ünlü şarkıcı yarı çıplak balkonda
Özcan Yeniçeri'den canlı yayında istifa açıklaması: Bu kadar aktif birini mıymıntı bir yerde tutamazsın
Sekai Mori, Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu kanıtladı
En acı an! Sevgilisine fişi çekilmeden dakikalar önce böyle veda etti
Nagehan Alçı: Kılıçdaroğlu, Perşembe ya da Cuma açıklayacak
İYİ Parti'nin yeni sloganı belli oldu
Adana'da feci kaza! 7 yaşındaki Meryem hayatını kaybetti
Tesla'da flaş gelişme! Elon Musk dünyaya böyle duyurdu
MEB'den liselere yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama
Kılıçdaroğlu'nun 'ikizine' yeni görev! İşte Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili'nin yeni görevi!
Okuyucu Yorumları 1 yorum