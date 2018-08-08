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Telefon sapığına meydan dayağı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 10:05 | Son Güncelleme

İzmit’te genç bir kızı telefonla arayarak taciz ettiği iddia edilen şahıs, mahallenin gençleri tarafından darp edildi. Evli olduğu öğrenilen adamı polis vatandaşların elinden zor aldı

Telefon sapığına meydan dayağı!

Kocaeli'deki yerel sitelerin haberlerine göre; İzmit Alikahya Mahallesi’nde genç bir kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs feci şekilde dövüldü. Edinilen bilgilere göre evli olduğu iddia edilen şahıs, genç bir kızı telefonla arayarak taciz etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Daha sonra durumu öğrenen Alikahyalı bir grup genç, tacizci şahsı yakalayarak feci şekilde dövdü. Durum daha sonra polise bildirildi. Darp edilen şahıs hastaneye kaldırılırken polis olaya ilgili soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
izmit Kocaeli istismar

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bunların ufak cezalarla serbest bırakılmasına halk artık tahammül edemiyor ve cezayı kendi kesiyor hukuk bir an önce işler çığrından çıkmadan düzelmeli çünki ilerde bu halk lincini de suistimal edenler olur ve geri dönüşü de olmaz
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