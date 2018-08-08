Telefon sapığına meydan dayağı!

Kocaeli'deki yerel sitelerin haberlerine göre; İzmit Alikahya Mahallesi’nde genç bir kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs feci şekilde dövüldü. Edinilen bilgilere göre evli olduğu iddia edilen şahıs, genç bir kızı telefonla arayarak taciz etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Daha sonra durumu öğrenen Alikahyalı bir grup genç, tacizci şahsı yakalayarak feci şekilde dövdü. Durum daha sonra polise bildirildi. Darp edilen şahıs hastaneye kaldırılırken polis olaya ilgili soruşturma başlattı.

