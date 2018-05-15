HABER

Telefonla aradıkları yaşlıları '"Torununum. Başım belada" diyerek dolandırıyorlardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 12:24 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da telefonla aradıkları yaşlı kişilere kendilerini torunu ya da yeğeni olarak tanıtan ardından da 'başlarının belada olduğunu' söyleyip dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.  Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde telefonla aradıkları yaşlı kişileri dolandıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da telefonla aradıkları yaşlı kişilere kendilerini torunu ya da yeğeni olarak tanıtan ardından da 'başlarının belada olduğunu' söyleyip dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde telefonla aradıkları yaşlı kişileri dolandıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, şüphelilerin adreslerini tespit etti. Polis, İstanbul ve Karabük'te 9 adrese eşzamanlı olarak düzenlediği baskında aralarında organize suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Mustafa D. 'nin (40) de bulunduğu 9 şüpheliyi yakaladı.

ESKİ TELEFFON REHBERİ KİTAPLARINDAN NUMARALARI BULUYORLAMIŞ

Şüphelilerin telefon rehberi kitabını kullanarak, 65 yaşının üstündeki kişileri hedef seçtiği, sabit hatlı ev telefonlarından aradıkları yaşlılara kendilerini, "Babaanne, ben torununum. Başım belada, acil para lazım. Arkadaşımı gönderiyorum, parayı ona verirsin" dedikleri ya da kendilerini yeğeni olarak tanıtıp aynı yöntemi kullandıklarını tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 1 Ağustos 2017'den itibaren aynı yöntemle 58 kişiden 1 milyon 50 bin lira dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı.

30 CEP TELEFONU 40 CEP TELEFONU HATTI

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada tabanca, tüfek, 5 telefon rehberi, 30 cep telefonu, 40 cep telefonu hattı, 2 dizüstü bilgisayar ile dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen 4 bin dolar ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüphelilerin yaşlılardan para almaya geldikleri anlar, dolandırdıkları kişilerin evlerine gelişi ve çıkışları güvenlik kameralarına yansıdı.

(FOTOĞRAF)

Demirtaş'tan tüm cumhurbaşkanı adaylarına ortak miting çağrısıDemirtaş'tan tüm cumhurbaşkanı adaylarına ortak miting çağrısı
Yeni haftaya rekorla başladı!Yeni haftaya rekorla başladı!
Fransız deprem bilimciden Marmara depremi için uyarıFransız deprem bilimciden Marmara depremi için uyarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili anketler bu kez farklı olacak!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili anketler bu kez farklı olacak!

MHP'de büyük kriz! 'Erdoğan' çıkışı partiyi karıştırdı

MHP'de büyük kriz! 'Erdoğan' çıkışı partiyi karıştırdı

Fetullah Gülen'den FETÖ'cü teröristlere 24 Haziran seçimleri öncesi katliam talimatı

Fetullah Gülen'den FETÖ'cü teröristlere 24 Haziran seçimleri öncesi katliam talimatı

Fox TV'nin iddialı dizisi ekrana veda ediyor!

Fox TV'nin iddialı dizisi ekrana veda ediyor!

Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler

Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler

İlginizi Çekebilir

Fetullah Gülen'den FETÖ'cü teröristlere 24 Haziran seçimleri öncesi katliam talimatı

Fetullah Gülen'den FETÖ'cü teröristlere 24 Haziran seçimleri öncesi katliam talimatı

Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler

Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler

Bakanlar Kurulu sonrası Bozdağ'dan önemli açıklamalar

Bakanlar Kurulu sonrası Bozdağ'dan önemli açıklamalar

İstanbul'da Kudüs protestosu! Taksim doldu, taştı

İstanbul'da Kudüs protestosu! Taksim doldu, taştı

Fatih Portakal'dan çok sert sözler: Sıktığım o eli geri alıyorum!

Fatih Portakal'dan çok sert sözler: Sıktığım o eli geri alıyorum!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Öldürüldüğü an katilinin fotoğrafını çekti!

Öldürüldüğü an katilinin fotoğrafını çekti!

Özel ekip yakaladı! Suçlarını duyanlar hayrete düştü

Özel ekip yakaladı! Suçlarını duyanlar hayrete düştü

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

Darbenin şifresi: Rüya görmüş büyük deprem olacak!

Darbenin şifresi: Rüya görmüş büyük deprem olacak!

Green Card başvuru sonuçları saat kaçta açıklanıyor? DV2019 (2018 yılı) Green Card çekiliş sonucu sorgula ...

Green Card başvuru sonuçları saat kaçta açıklanıyor? DV2019 (2018 yılı) Green Card çekiliş sonucu sorgula ...

Genç kadın AVM'de herkesin içinde bakın ne yaptı!

Genç kadın AVM'de herkesin içinde bakın ne yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.