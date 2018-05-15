Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da telefonla aradıkları yaşlı kişilere kendilerini torunu ya da yeğeni olarak tanıtan ardından da 'başlarının belada olduğunu' söyleyip dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde telefonla aradıkları yaşlı kişileri dolandıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, şüphelilerin adreslerini tespit etti. Polis, İstanbul ve Karabük'te 9 adrese eşzamanlı olarak düzenlediği baskında aralarında organize suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Mustafa D. 'nin (40) de bulunduğu 9 şüpheliyi yakaladı.

ESKİ TELEFFON REHBERİ KİTAPLARINDAN NUMARALARI BULUYORLAMIŞ

Şüphelilerin telefon rehberi kitabını kullanarak, 65 yaşının üstündeki kişileri hedef seçtiği, sabit hatlı ev telefonlarından aradıkları yaşlılara kendilerini, "Babaanne, ben torununum. Başım belada, acil para lazım. Arkadaşımı gönderiyorum, parayı ona verirsin" dedikleri ya da kendilerini yeğeni olarak tanıtıp aynı yöntemi kullandıklarını tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 1 Ağustos 2017'den itibaren aynı yöntemle 58 kişiden 1 milyon 50 bin lira dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı.