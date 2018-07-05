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Telefonla dolandırıcılık sanığına hapis ve para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 17:38 | Son Güncelleme

Kastamonu'da yargılanan sanık 7 yıl hapis ve 240 bin lira para cezasına çarptırıldı

Kastamonu'da, telefonla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen sanığa 7 yıl hapis ve 240 bin lira para cezası verildi

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "Kişinin kendisini kamu görevlisi, bankacı, sigortacı veya kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı" iddiasıyla tutuklu yargılanan Serdar Ç. ile müşteki Hikmet Çağlar katıldı.

Serdar Ç, duruşmadaki savunmasında, pişman olduğunu, kendisini affettirmek istediğini söyledi.

Suçunu kabul eden Serdar Ç, yaklaşık 120 bin lira değerindeki altın ve parayı alıp H.A'ya teslim ettiğini, kendisine bundan 9 bin 700 lira civarında para verildiğini öne sürdü.

Borcunu ödemek istediğini belirten Serdar Ç, "Bunu yapabilmek için serbest kalmam gerekiyor. Burada ödeyemem. Adalet karşısında boynum kıldan ince. Verilecek cezayı kabul ediyorum." dedi.

Çağlar ise telefonla arayan bir kişinin kendisini polis olarak tanıtıp para istediğini anlatarak, "Paran yoksa kredi çek.' dedi. Kredi çekmeyi kabul etmeyince evdeki para ve altınları istedi. Ben de kabul ettim. Altınlarım ile 35 bin lira parayı hazırladım. Bu kişi eve geldi, aldı götürdü." diye konuştu.

Davasından vazgeçmeyeceğini dile getiren Çağlar, parasının ödenmesini ve sanığın cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanığın dolandırıcılık suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Serdar Ç'nin 7 yıl hapis ve 240 bin lira para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

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