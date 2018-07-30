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Telefonların ışıklarıyla kaza yapan sürücüyü aradılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 02:52 | Son Güncelleme

Sakarya'da yolun 15 metre aşağısındaki tarlaya devrilen otomobilin sürücünün araçta olmadığını fark eden vatandaşlar, yaralıyı telefonlarının ışıklarıyla aradı - Araçtan 15 metre uzakta bulunan yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde, tarlaya devrilen otomobilden fırlayan sürücü çevredekiler tarafından bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hakan Taşdelen idaresindeki 06 JT 280 plakalı otomobil, Karasu-Adapazarı Karayolu Söğütlü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun yaklaşık 15 metre aşağısındaki tarlaya devrildi. Araç, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Kazayı gören çevredekiler, yardım etmek amacıyla otomobilin yanına geldi.

Sürücüsünün araçta olmadığını farkeden vatandaşlar, cep telefonlarının ışıklarıyla Taşdemir'i aramaya başladı.

Yaralı sürücüyü aracın yaklaşık 15 metre uzağında bulan vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, Hakan Taşdemir'i Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Taşdemir'in "Nişanlım" dediğini duyanlar, olay yerinde bir kişinini daha olduğunu düşünerek tekrar arama yaptı. Daha sonra yaralının yakınlarına ulaşan vatandaşlar, Hakan Taşdemir'in nişanlısını Karasu'daki evine bıraktığı Adapazarı'na dönerken kaza yaptığını öğrenince aramayı sonlandırdı.

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