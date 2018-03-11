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Telefonu aniden kapandı, nedenini öğrendiğinde artık çok geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 11:27 | Son Güncelleme

Gaziantep'te bir kişinin kimlik bilgileriyle sahte ehliyet çıkararak sim kartını yenileyen dolandırıcılar, internet bankacılığı üzerinden 150 bin lirasını çaldı.

Telefonu aniden kapandı, nedenini öğrendiğinde artık çok geçti

Şehitkamil ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan 34 yaşındaki yüzme antrenörü Mehmet Mutlu Azgın, 25 Ocak’ta GSM hatında bir sorun yaşanması üzerine, hattının ait olduğu iletişim merkezine başvuruda bulundu.

Yaşanan sorunu olağan olduğunu söyleyen görevliler, yeni bir hat çıkarmak istediği sırada bir gün önce hattın yenilendiğini Azgın'a bildirdi.
Bunun üzerine ilk olarak bankadaki hesabını kontrol eden Azgın, gördüğü karşısında şok yaşadı.

Banka hesabında 110 bin lira yüklü olmasına karşın hesabının eksilere düştüğünü gören Azgın, eşiyle birlikte yıllardır biriktirdiği parayı dolandırıcılara kaptırdığını anladı.

Hesabının bulunduğu banka şubesiyle görüşen Azgın, hesabındaki paranın bir saat içerisinde İstanbul'dan 3 ayrı kişiye "araç bedeli" başlığında havale ve EFT yapıldığını öğrendi.

Tanıdıklarının vesilesiyle adına düzenlenen ehliyetin fotoğrafına ve GSM hattının çıkarıldığı iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşan Azgın, suç duyurusunda bulundu.

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Güvenlik kamerası görüntülerinde bereli ve sakallı bir kişinin İstanbul’daki bir GSM bayisine geldiği ve sim kartı aldığı yer alıyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, güvenlik kamerası ve dolandırıcının eşkal bilgileri doğrultusunda başlattığı soruşturma sürüyor.

Mehmet Mutlu Azgın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çekilen kredi ile birlikte hesabından haberi olmadan 150 bin lira çalındığını söyledi.
Hesabındaki parayı yıllardır eşiyle birlikte biriktirdiklerini ifade eden Azgın, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"İş yerindeyken bir anda telefonum çalışmadı, bende ya hattım, ya da telefonum bozulduğunu düşünerek, çalışmaya devam ettim. Diğer gün yine telefonum çalışmayınca hattımın iletişim merkezine gittim. Görevli arkadaşlar, bazen böyle şeylerin olduğunu ve hattın ısınıp arıza yaptığını söyledi. Bana yeni bir hat vermeyi teklif ettiler. Hattı verirken dün hattımı yenilediğimi söylediler. Ben de böyle bir işlem yapmadığımı söyleyip müşteri hizmetlerini aradım. Aklıma hesabımdaki paralarım geldi. Hemen en yakın ATM’de hesabımı kontrol ettiğimde eksi bakiyelerde olduğunu gördüm. En yakın banka şubesine gittim olayı anlattım. Olayı anlatırken hesabımdaki parayla beraber 40 bin lira kredi çekildiğini ve kredi kartımdaki bakiyenin de tamamen kullanıldığını söylediler."

"34 SENE DAHA ÇALIŞIRSAM, ANCAK O PARAYI KAZANABİLİRİM"

Bu işlemleri 3 ayrı kişiye araç bedeli altında bir saat içerisinde havale ve EFT olarak yapıldığını belirten Azgın, “Ben 34 yaşındayım bir 34 sene daha çalışırsam, ancak o parayı kazanabilirim. Emniyete suç duyurusunda ve bankaya harcama itirazında bulundum. Halen bir geri dönüş olmadı. Bu işlemlerin 3-4 ay sürebileceğini söylüyorlar. Ben mağdurum, sürekli ödemelerle ilgili mesajlar geliyor." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Mehmet Mutlu Azgın GSM internet bankacılığı

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
bir ehliyet bilgisiyle bunlar oluyorsa yandik. Devlet yüksek bi önlem almaliydi. Kimbilir kac kisinin bilgileri böyle dolandiricilarin ellerinde belki bu kisi gibi kisa zamanda dolandirildigimizi ögrenemeyebiliriz ozaman isin icinden cikmak cok daha zor olur. maduriyetler olmadan önlem alinmasi gerek.
Burada şahıs tarafından yanlış yapılan bir şey yok Yanlış sistemde, operatör sahte kimliğe sim veriyor hadi verdi Banka internet bankacılığı üzerinden müşteri onayı almadan ve sıkı kontrol etmeden bu kadar yüklü kredi veriyor hatta müşterinin banka hesabındaki tüm parayı transfer ettiriyor Bu hangi banka? tüm bankalar sim kart değiştiğinde ve telefon cihazı değiştiğinde numara değiştiğinde teyid ediyor Dolandırıcılar ile banka personeli arasında bağlantı olmalı çünkü bu kadar büyük para transferlerine şubeye gidip imza atıp izin vermelisiniz bu durumda herkesin başına gelebilecek bir olay
birçok insan bu şekilde dolandırılıyor, şikayet etsen de sorumluları hakkında doğru düzgün bi takip bile yok. savcılıklar böyle vakalarla dolu. hukukun çöktüğünün de en net örneklerinden biri
Suç banka ve telefon bayisinde. Daha önce de vatandaşların bütün mernis bilgileri hack edilip yayınlanmıştı. Buradaki bilgilerle hırsızlar her türlü kimlik çıkarabilir. Sonuç? Vatandaş olarak biz mağdur oluruz. Bir hırsız gelir emeğini çalar gider ancak seni kim korur? Mahkemeler mi yoksa devlet mi? Malesef hiçbirisi.
@demirhan_celikogullari_1988 doğru, devlet sadece hırsızı ve suçluyu korur. Çocuk tacizcisine iyi hal indirimi verir, dahası cezası bitip çıkınca işe alır, kamu personeli olsun diye KHK hazırlar. Vatandaşsan elinde senet olsa bile hacizden başka yaptırım yoktur. Banka olsan elindeki senetlerle hapis cezası bile alır. Banka patronu değilseniz senetle bile olsa kimseye borç vermeyin.Yatak odasında bulup darp edip öldürürseniz hırsızı nefsi müdafaa, evinizin başka yerindeyse sakın karşısına çıkıp da hırsıza müdahale etmeyin.Evin başka yerleri mahrem bölge değilmiş(!) ya, nefsi müdafaa yok.
@demirhan_celikogullari_1988 hirsizin emegini bosa cikariyorsun. Adaletsizlik yapiyorsun. Hirsizin meslegi bu. Buyuk bir bilgi birikimi var. Yoksa sen fetocu musun? Halki kin ve dusmanliga sevketme, halki alanen kaziklama, devlet buyugune hakarete tesebbuse tesebbus suclarindan derhal suc duyurusu acilsin. Tez zindana atilip, beni gormek istemeyen gozlerine mil cekilsin.
50 milyon kişinin kimlik bilgisi çalınmış herkesin başına gelebilir ama bu kadar basit olmamalı http://www.hurriyet.com.tr/gundem/50-milyon-kisinin-bilgilerini-calmislardi-ankarada-yakalandilar-40727881
DOLANDIRICILAR rahat rahat HAT alırken vatandaşa kılı kırk yarmaları,bankaların kredi için bin dereden su getiriken DOLANDIRICILARA ŞIP DİYE KRADİ VERMELERİ öyle basite alınacak TEZGAH DEĞİL. 1-Bu dolandırıcıların bir elleri o telefon kurumlarında kesinlikle var. 2-Dolandırıcların suç ortaklarından bu banka çalışanlarından da bazıları kesinlikle var. SAVCI şikayetimi GASBA UĞRAMAMIŞSIN diyerek takipsizlik verdi. DOLANDIRILMA ile GASBI AYIRAMIYAN bu ülkede SAVCI YAPILIYORSA o ülkede HUKUK olmuştur GUGUUUK.
bende öyle düşünüyorum daha önce yakalanan çete içerisinde 2 banka personeli vardı. https://www.sabah.com.tr/yasam/2018/01/18/banka-hesaplarini-bosaltan-siber-cete-cokertildi
Devletin ve hukukun tüm görevi rte hakaret noktasına ve onun istek ve arzularına odaklanırsa olacağı budur.Bundan hep korktum.İnternet bankacılığından vazgeçmek gerek bence
ehliyetle sim kart veren bayi bu bedeli ödemeli..çipli kimlik harici hat verilemez..
bu olay bır unlunun yada devlet buyugunun basına gelmeden tedbır falan alınmaz..vatandaş kımın umrundakı..bak adama 4 aydır emnıyettende bankadanda telefof fırmasındanda bılgı dahı veren yok..
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