Telefonu aniden kapandı, nedenini öğrendiğinde artık çok geçti

Şehitkamil ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan 34 yaşındaki yüzme antrenörü Mehmet Mutlu Azgın, 25 Ocak’ta GSM hatında bir sorun yaşanması üzerine, hattının ait olduğu iletişim merkezine başvuruda bulundu. Yaşanan sorunu olağan olduğunu söyleyen görevliler, yeni bir hat çıkarmak istediği sırada bir gün önce hattın yenilendiğini Azgın'a bildirdi.

Bunun üzerine ilk olarak bankadaki hesabını kontrol eden Azgın, gördüğü karşısında şok yaşadı. Banka hesabında 110 bin lira yüklü olmasına karşın hesabının eksilere düştüğünü gören Azgın, eşiyle birlikte yıllardır biriktirdiği parayı dolandırıcılara kaptırdığını anladı. Hesabının bulunduğu banka şubesiyle görüşen Azgın, hesabındaki paranın bir saat içerisinde İstanbul'dan 3 ayrı kişiye "araç bedeli" başlığında havale ve EFT yapıldığını öğrendi. Tanıdıklarının vesilesiyle adına düzenlenen ehliyetin fotoğrafına ve GSM hattının çıkarıldığı iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşan Azgın, suç duyurusunda bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerinde bereli ve sakallı bir kişinin İstanbul’daki bir GSM bayisine geldiği ve sim kartı aldığı yer alıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, güvenlik kamerası ve dolandırıcının eşkal bilgileri doğrultusunda başlattığı soruşturma sürüyor.

Mehmet Mutlu Azgın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çekilen kredi ile birlikte hesabından haberi olmadan 150 bin lira çalındığını söyledi.

Hesabındaki parayı yıllardır eşiyle birlikte biriktirdiklerini ifade eden Azgın, yaşadıklarını şöyle anlattı: "İş yerindeyken bir anda telefonum çalışmadı, bende ya hattım, ya da telefonum bozulduğunu düşünerek, çalışmaya devam ettim. Diğer gün yine telefonum çalışmayınca hattımın iletişim merkezine gittim. Görevli arkadaşlar, bazen böyle şeylerin olduğunu ve hattın ısınıp arıza yaptığını söyledi. Bana yeni bir hat vermeyi teklif ettiler. Hattı verirken dün hattımı yenilediğimi söylediler. Ben de böyle bir işlem yapmadığımı söyleyip müşteri hizmetlerini aradım. Aklıma hesabımdaki paralarım geldi. Hemen en yakın ATM’de hesabımı kontrol ettiğimde eksi bakiyelerde olduğunu gördüm. En yakın banka şubesine gittim olayı anlattım. Olayı anlatırken hesabımdaki parayla beraber 40 bin lira kredi çekildiğini ve kredi kartımdaki bakiyenin de tamamen kullanıldığını söylediler."