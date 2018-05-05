Telefonunun önüne not yazan kadını ikinci kez dolandıramadılar

Adana'da, 35 bin lira dolandırılmasının ardından kartona yazdığı "Dikkatli ol telefon görüşmesine bir daha yanılma" notunu telefonunun yanına bırakan kadın, evini arayan diğer 2 dolandırıcıyı yakalatarak tutuklanmalarını sağladı.

Merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde yaşayan Hicran Kırkbey (63), 28 Şubat'ta kendisini arayarak komiser olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından kandırıldı.

Dolandırıcılara 35 bin lirasını kaptıran kadın, büyük üzüntü yaşayarak bir daha kandırılmamak için kartona yazdığı "Dikkatli ol telefon görüşmesine bir daha yanılma" notunu ev telefonunun önüne koydu.

Bu olaydan günler sonra ev telefonundan arayan ve kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıya inanmış gibi davranan kadın, yaklaşık 50 bin lira değerinde altını olduğunu söyleyerek zanlıyı evine çağırdı.

Kırkbey, evine gelen Hakan K. ve İbrahim K'yi 2 oğluna yakalattı.

Polise teslim edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Sobanın kapağıyla kasa sesi çıkartmış

Kırkbey, gazetecilere, telefon dolandırıcısının kendisini komiser olarak tanıttığını, "4 çocuğum var, şehit ağabeyiyim, onların üstüne yemin ederim biz size yardım edeceğiz." demesi üzerine zanlıya inandığını söyledi.