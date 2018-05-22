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Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 14:01 | Son Güncelleme

Iğdır merkezli 18 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan bir astsubayın ifadesinden yola çıkan polis, örgüt mensuplarının internette çoklu sohbet ve video konferans imkanı sunan "ooVoo" programı üzerinden iletişim kurduklarını belirledi.

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin mensuplarını tespit edip yakalamak ve örgütün faaliyetlerini deşifre etmek için Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlattığı çalışma ve araştırmalara devam ediyor.

Ekipler, bu çerçevede bir süre önce örgütün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Iğdır'ın da aralarında bulunduğu 18 ilde operasyon yaptı.

Çeşitli adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda, aralarında binbaşı, yüzbaşı, astsubay ve uzman çavuşların da bulunduğu 21 şüpheliyi gözaltına alan polis, bu kişilerin ifadeleri sonucu örgüte ilişkin önemli detaylara ulaştı.

Emniyette sorgulanan zanlılardan astsubay İ.A, ifadesinde, daha çok gizli haberleşme programı "ByLock" üzerinden irtibat kurdukları bilinen örgüt mensuplarının birbiriyle halen iletişim halinde olduklarını belirterek, örgüt mensuplarıyla internet aracılığıyla "ooVoo" programı üzerinden iletişim kurduklarını anlattı.

Bunun üzerine harekete geçen polis, yaptığı araştırmalarda örgüt mensuplarının birbirleriyle haberleşmede bu programı kullandığını saptadı.

Polis ekipleri, FETÖ üyelerinin "ooVoo" programı aracılığıyla görüştüğü kişileri belirlemek için araştırmalarını sürdürüyor.

"ooVoo" PROGRAMI

İnternet üzerinden indirilen çoklu sohbet ve video konferans programı olan "ooVoo", internetten video konferans imkanı sunan "Google Hangouts", "Skype", "Facetime", "Fring", "Qik" ve örgüt mensuplarının da kullandığı "Tango" gibi sohbet programları arasında yer alıyor.

Aynı anda 12 kişiye kadar video konferans yapılabilen bu program internetten ücretsiz indirilen bir uygulama. Kullanıcının, sosyal paylaşım siteleri Facebook, Twitter ya da e-posta adresleri üzerinden paylaştığı bir linke tıklayan herkese video konferansa katılma olanağı sunan uygulamanın iOS, Android, Windows ve Mac için geliştirilmiş farklı versiyonları bulunduğu belirtiliyor.

FETÖ/PDY mensuplarının da kullandığı anlaşılan ooVoo programının, video konferansa katılmak için bilgisayar ya da internet olanağı sunan cep telefonuna indirilmesine de gerek olmadığı kaydediliyor.

10 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Iğdır polisinin FETÖ/PDY'ye yönelik Iğdır merkezli 18 ilde gerçekleştiği operasyonda gözaltına alınan 21 zanlıdan binbaşı Y.Ö. ve yüzbaşı E.G'nin de aralarında bulunduğu 10'u tutuklanmış, İ.A'nın da yer aldığı biri emekli 9 astsubay ile 2 uzman çavuş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ ığdır Emniyet oovoo Uygulama

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
FETÖ CÜLER HELAYA GİDİYORLARMIŞ.. SAKIN HELAYA GİTMEYİN.. dicekler yakında. ne lan bu iyice cılkı çıktı bu işlerin...
Bu haber ile milleti mi yoksa fetöcüleri mi uyardınız? Böyle haber yapılması ne kadar doğru?
Fetöcüler Whatsap' da kullanıyor. Gelsin alsınlar beni de o zaman. Farkındamısınız bilmiyorum ama sene 2018. Biz neler ile uğraşıyoruz. Yazık Bu millete yazık bu vatana.
oldu fetöcüler facebooktan konuşuyor silin instagramdan like atıyorlar silin youtubeden vlog çekiyorlar silin. yediler kafayı iyice....
Watzapdan başka bir şey yok onuda herkes kullanıyor.
Telefon uygulaması kullandık diye beni hapse atacak olanın taaa peki meclis kürsüsünden fetoyu yalayan ve geri almamak için vatandaşlıktan çıkartanlar ne olacak
saçmalık... şahsen bende yoktur .. ama yarın başka benim dekullandığım bir uygulama çıksa .... nereye kadar yaw ... başlayıcam fetöye metöye.... adam gibi toplayın bu çeteyi ... millete gına geldi.
Kendi telefonunuzu birine bir defalık konuşması için ödünç verdiğinizde düşünün. İleride konuşan veya konuştuğu kişi fetöcü olabilir. Herkes korkmakta haklı. Çünkü adaletin işleyişinde aksaklık var.
puhahahha 100 milyon kişi kullanıyor dünya çapında alın hepsini içeri fetöçü her biri tek tek sorgulanmalı bu olayın üstüne git emniyet
normal vatandaşta kullanıyorsa onlardamı fetöcü oluyor napak yani hiç bir uygulamayı telefona kurmayalımmı ne saçma olaylar oluyor bu ülkede normal bir günümüz yok
yakinda whatsaap kullananlar fetöcü diye alacaklar iceriye durum ne kadar vahim..
Fetö cümüsün nesin haberi yapan neden uyarıyorsunki
Zaten hiç bir partinin milletvekili aday listesinde adım yok çok kırgınım, kandırıldım, ovoovo yu silp facbooktan arkadaşlarımı engelleyip twitterı kapatıp bunalıma mı girsem?
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