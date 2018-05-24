Televizyon taşırken durdurulan şüpheli hırsız çıktı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sokakta televizyon taşırken durdurulan ve hırsızlık suçundan 13 sabıka kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, kentte devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gündüz saatlerinde elinde televizyon ile yürüyen K.K.H'yi şüphe üzerine durdurdu.
Şüphelinin üzerinde arama yapan ekipler, çeşitli ziynet eşyası ele geçirdi. Hırsızlık suçundan 13 sabıka kaydı olduğu tespit edilen K.K.H'nin, Adapazarı ilçesinde hırsızlık yaptığı ev belirlendi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
K.K.H'nin bir gün önce de başka bir ikamete girmeye çalıştığı, ev sahibinin görmesi üzerine olay yerinden kaçtığı öğrenildi.
Ele geçirilen televizyon ve ziynet eşyası sahibine teslim edildi.
Başbakan Yıldırım sert çıktı: İşinizi yapın kardeşim…
Son dakika! Yolcu uçağını Rus ordusunun füzesi düşürmüş
Suriye'yle ilgili müthiş iddia: ABD Suriye'de İran üssünü vurdu!
Uğur Acar'ın son hali şoke etti
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan bedelli askerlik açıklaması! Bedelli askerlik 2018 çıkacak mı?
15'inci kez intihara kalkıştı! Dayaktan zor kurtuldu
Şişli'de korkunç görüntü! Ağaca asılı halde bulundu
Instagram'da erkekleri böyle kandırıyor
İşte liderlerin çizdiği profil! 'Erdoğan değişti, Muharrem İnce ezber bozdu'
Afrika'nın 5 bin yıllık avcıları
Instagram'da yeni dönem! Merak edilen özellik geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum