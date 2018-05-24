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Televizyon taşırken durdurulan şüpheli hırsız çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 14:19 | Son Güncelleme

Televizyon taşırken durdurulan şüpheli hırsız çıktı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sokakta televizyon taşırken durdurulan ve hırsızlık suçundan 13 sabıka kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kentte devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gündüz saatlerinde elinde televizyon ile yürüyen K.K.H'yi şüphe üzerine durdurdu.

Şüphelinin üzerinde arama yapan ekipler, çeşitli ziynet eşyası ele geçirdi. Hırsızlık suçundan 13 sabıka kaydı olduğu tespit edilen K.K.H'nin, Adapazarı ilçesinde hırsızlık yaptığı ev belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

K.K.H'nin bir gün önce de başka bir ikamete girmeye çalıştığı, ev sahibinin görmesi üzerine olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Ele geçirilen televizyon ve ziynet eşyası sahibine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
adliye Devriye görev Sevk televizyon

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