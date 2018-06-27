İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformu Hepsiburada, televizyon ve projeksiyon taleplerinde artış olduğunu duyurdu.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, müşterilerinin TV ve projeksiyon tercihleriyle ilgili önemli veriler ortaya koydu. Verilere göre, 2018'deki taleplerde geçen yıla göre önemli artış yaşandı.

Hepsiburada’nın verilere göre, alanının en önemli organizasyonu olan ve 4 yılda bir düzenlenen Dünya Kupası’nı, sporseverler büyük ekranlı TV’lerden veya projeksiyonlardan izlemeyi tercih ediyor.

Maç coşkusunu daha fazla hissetmek isteyenler, seçtikleri televizyonların duyuları çevreleyen yüksek ses performansı ve çözünürlüğe sahip olmasına da dikkat ediyor. Dünya Kupası her dönem TV satışlarını artırırken, büyük ekranlı TV’lere bu dönemdeki rağbet yüzde 50 artış gösterdi. Büyük ekranlı TV’ler arasında ise en fazla 65, 75 ve 85 inç olanlarda talep yaşandı.

Yazlıklarda keyifle geçirilecek bir aile akşamı için geniş projeksiyon cihazı seçenekleri sunan Hepsiburada, Full HD görüntünün 4 katı netlikte, canlı ve keskin görüntü alınabilen 4K Ultra HD projeksiyon cihazlarını müşterileriyle buluşturuyor.