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‘Telgrafhane 1916’ oyununa yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 14:01 | Son Güncelleme

Muş’un Varto ilçesinde Kut’ül Amare’yi konu alan "Telgrafhane 1916" adlı oyun büyük beğeni topladı.Varto Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen ve Demet Sönmez ile M.

Muş’un Varto ilçesinde Kut’ül Amare’yi konu alan "Telgrafhane 1916" adlı oyun büyük beğeni topladı.
Varto Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen ve Demet Sönmez ile M. Akif Yıldız’ın yazdığı, Toygun Ateş’in yönettiği ve Karşıyaka Sanat Merkezi oyuncuları tarafından oynanan ‘Telgrafhane 1916’ oyunu, Varto Kültür Merkezinde sahnelendi. Öğrencilerin büyük beğenisini toplayan oyun, zaman zaman duygulu anlar yaşattı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, Kut’ül Amare Zaferi’nin Türk tarihinin unutturulmuş şanlı zaferlerinden biri olduğunu söyledi. Gelecek neslin, Çanakkale Zaferi’nden sonra Osmanlı Devleti’nin kazandığı son zafer Kut’ül Amare’yi çok iyi bilmesi gerektiğini vurgulayan Süne, “Varto Kaymakamlığımızın ilçemize getirdiği tiyatro ekibi, adeta bizleri eski savaş günlerine götürdü. Osmanlı Devleti’nin bundan tam 101 yıl önce İngiliz Devleti ve müttefiklerine karşı kazandığı bu muazzam zaferi yeni nesil bilmeli, tüm olumsuz koşullara rağmen mucizeler oluşturan şanlı ecdadımızı mutlaka tanımalıdır. Bu zaferi unutmamak ve unutturmamak adına düzenlediğimiz etkinlik, kahraman ecdadımızın minnetle yad edilmesine, onların anılmasına vesile oldu. Ecdadımız ile ne kadar gurur duysak azdır" dedi.

‘Telgrafhane 1916’ oyununa yoğun ilgi

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‘Telgrafhane 1916’ oyununa yoğun ilgi

‘Telgrafhane 1916’ oyununa yoğun ilgi
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‘Telgrafhane 1916’ oyununa yoğun ilgi

‘Telgrafhane 1916’ oyununa yoğun ilgi
3 / 7

‘Telgrafhane 1916’ oyununa yoğun ilgi

‘Telgrafhane 1916’ oyununa yoğun ilgi
4 / 7

‘Telgrafhane 1916’ oyununa yoğun ilgi

‘Telgrafhane 1916’ oyununa yoğun ilgi
5 / 7

‘Telgrafhane 1916’ oyununa yoğun ilgi

‘Telgrafhane 1916’ oyununa yoğun ilgi
6 / 7

‘Telgrafhane 1916’ oyununa yoğun ilgi

‘Telgrafhane 1916’ oyununa yoğun ilgi
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‘Telgrafhane 1916’ oyununa yoğun ilgi

‘Telgrafhane 1916’ oyununa yoğun ilgi
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