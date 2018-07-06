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Telkari ve taş işleme sanatı, Midyatlı kadınların elinde hayat bulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 12:21 | Son Güncelleme

 MARDİN'in Midyat ilçesinde, Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında açılan telkari gümüş ve taş işleme atölyelerinde kursa katılan 40 kadın, hem mesleği öğrenecek, hem de kurs süresince aylık 400 lira alarak aile bütçelerine katkı sağlayacak.

Telkari ve taş işleme sanatı, Midyatlı kadınların elinde hayat bulacak

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Midyat ilçesinde, Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında açılan telkari gümüş ve taş işleme atölyelerinde kursa katılan 40 kadın, hem mesleği öğrenecek, hem de kurs süresince aylık 400 lira alarak aile bütçelerine katkı sağlayacak.
Yüzyıllardır Midyat'ta ibadethaneleri ve evleri süsleyen taş işleme ile tarihi Milattan Önce 3 bin yıllarında Mezopotamya'ya dayanan ve daha sonra Anadolu'ya yayılan gümüş telkari sanatı, Midyat'ta kadınların elinde yeniden hayat bulacak.
Geleneksel el sanatlarının yaşatılması, kadının toplumsal yaşama aktif ve üretken bir şekilde katılmasını sağlamak amacıyla Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen, Mardin Valiliği tarafından koordinasyonu sağlanan SODES projeleri kapsamında Midyat Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen telkari gümüş ve taş işleme atölyeleri, törenle açıldı.
Midyat Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM) bünyesinde yürütülen 'SODES'e altın bilezik' projesi kapsamında açılan telkari gümüş işleme atölyesinde 20, taş işleme atölyesinde de 20 olmak üzere toplam 40 kadına eğitim veriliyor. Kursiyerlere ayrıca, SODES projeleri kapsamında aylık 400 TL ödeme yapılıyor. Telkari gümüş atölyesindeki kursa katılan 20 kadına, 3 ay boyunca haftanın 5 günü, Süryani telkari ustası Gebro Tokgöz ders verecek.
Açılışta konuşan Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, gümüş ve taş işlemenin bölge ekonomisine ciddi katkı sağladığını belirterek, "Bu bölgeye ciddi anlamda değer katan unsurlardan bir tanesi de gümüş ve taş işlemeciliğidir. Belki hayatınızda ilk defa böyle bir işlemeciliği proje sayesinde gerçekleştiriyorsunuz, ama bizim düşüncemiz ilerleyen zamanlarda inşallah bunu daha profesyonel yaparak evinize ekmek götürmeye vasıta olacağını düşünüyoruz biz. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum. sizleri tebrik ediyorum" dedi.
Gümüş telkari işleme kursuna katılan kadınlardan Betül Harmaner, "Amacım boş zamanlarımı değerlendirmek, aynı zamanda para kazanmak. Kursu açanlara teşekkür ediyorum. Midyat'a ait el sanatlarını yaşatmak ve onu gelecek kuşaklara aktarmak biz Midyatlı gençlere düşüyor. onun için buradayım" diye konuştu.
Merkeze bağlı Seyitler Mahallesi'nde projenin uygulandığı ÇATOM binasında düzenlenen açılışa Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, Garnizon Komutan Vekili Yarbay Levent Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Emniyet Müdürü Temel Salman, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halil İbrahim Çiftçi, Kaymakam Yazı İşleri Müdürü Mehmet İsa Kurnaz, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Şaşmaz, Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürü Ahmet Candemir, Midyat Devlet Hastanesi Başhekimi Mahmut Necdet Palaz, STK temsilcileri ve davetliler katıldı. Açılış kuredelesinin kesilmesinin ardından katılımcılar, atölyedeki çalışmaları inceledi.

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Telkari ve taş işleme sanatı, Midyatlı kadınların elinde hayat bulacakTelkari ve taş işleme sanatı, Midyatlı kadınların elinde hayat bulacakTelkari ve taş işleme sanatı, Midyatlı kadınların elinde hayat bulacakTelkari ve taş işleme sanatı, Midyatlı kadınların elinde hayat bulacak

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