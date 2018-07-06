Tellere takılan kedi kurtarıldı

Adana'da, bir evin bahçesinin duvarındaki dikenli tellere takılan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinin duvarında bulunan tellere bir kedinin takıldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, ayaklarının takıldığı dikenli teli keserek kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

Kedi, sağlık durumunun kontrol edilmesi amacıyla hayvan barınağına teslim edildi.

