Telsiz açık kaldı, pilotun küfürleri şoke etti

Bir havayolu şirketine ait yolcu uçağı, yerdeki uçak trafiğini koordine eden ‘yer yardımcısı’ ile temasa geçmiş, motor çalıştırma ve piste itilmek için için izin almıştı. Tam burada uçağın telsiz butonu arızalandı ve basılı kaldı. Kokpitteki bütün konuşmaları telsiz kanalından duyulmaya başlandı.

O sırada yer yardımcısı kanalını dinleyen tüm uçaklar ve kontrolörler, kaptan pilotun ikinci pilotu kadın kontrolör hakkında ettiği sözleri duydu. Bu sözlerin hemen arkasından aynı uçağın ikinci pilotu “Kesinlikle haklısınız kaptanım” dedi.

“RAPOR EDECEĞİM”



Bunun üzerine uçağın beklediği alanda görev yapan yer yardımcısı kontrolör, “Bütün söylediklerinizi duydum. Sizi rapor edeceğim” dedi. Kaptan pilot dediklerini inkar etti. Ancak kadın kontrolör “Tüm sözleriniz kayıtlı” dedi.

TAKSİ YAPAN UÇAĞIN PİLOTLARINA DA…



Tam bu sırada başka bir havayoluna ait yolcu uçağı da taksi yapıyordu. Kadın kontrolör hakkında konuştuğu iddia edilen kaptan pilot “Bu i… da amma yavaş taksi yapıyor” diye söylediği yorumlar da kayıtlara geçti.

TAKSİ YAPMAK NEDİR?



Uçağın kalkış öncesi veya iniş sonrası hangardan piste, kendi motor gücünü kullanarak karadan tekerler üzerinde götürülmesi... Taksi yapmak, pist üzerinden değil de bu iş için özel hazırlanmış taksi yolu denilen yol üzerinden yapılır. Bu işleme de taksi yapmak denir.

Kokpit.aero

