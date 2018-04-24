Telsiz ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladılar

23 Nisa’n etkinliğinde BAKTRAD Genel merkezi’nin Radyo Amatörleri eşliğinde mikrofonlar çocuklara verilerek çocuklar birbirlerinin 23 Nisan Bayramını kutladılar.
Çocuklar kendi bayramlarında Ülkenin farklı yerlerinde ki çocuklar ile telsizleri kullanarak bir birlerine şiirler okudular. Baktrad Genel Başkanı Emre Gizli, ”23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğimize katılarak Baktrad rölesini şenlendiren çocuklara ve ebeveynlerine çok teşekkür ederiz” dedi.
İlk kez telsiz kullandıklarını ifade eden minikler ise amatör telsizci olmanın heyecanını yaşadılar. Birbirleri ile görüşerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı’nı kutlayan çocuklar ardından telsizler aracılığıyla şiirler okudular.
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