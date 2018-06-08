HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

TEM BAĞLANTI YOLUNDA KAMYON KAZASI: 1 ÖLÜ 2 YARALI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 15:02 | Son Güncelleme

Tem bağlantı yolunda meydana gelen kazada 1 kişi öldü.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Tem bağlantı yolunda meydana gelen kazada 1 kişi öldü. 2 kişi de yaralandı.
Kaza saat 11:00 sıralarında Hasdal Kamerburgaz yolu 3. Havalimanı istikametinde meydana geldi. Kemerburgaz yolu üzerindeki ağır tonaj kantarına girmek için sıraya giren bir kamyona arkadan gelen bir kamyon ile kamyonet çarptı. Kazanın şiddetiyle 3 araç sürücüsü de yaralandı. Ortada kalan kamyonetin sürücüsü Muzaffer Göksel (40) aracın içinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan ağır yaralı Göksel'i kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Göksel hayatını kaybetti. İki yaralının tedavisi devam ediyor. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Polis kaza sonrası soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü
EK GÖRÜNTÜ
Göksel'in fotoğrafı
GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
-Kazaya karışan araçlar
-Kaza yerindeki itfaiye ve polis ekipleri
-Kaza nedeniyle 3. Havalimanı yönünde oluşan trafik
-Kaza sonrası gelen firma yetkilileri ile röportajlar
-Genel ve detay görüntüler

PARTNERAhlaksız teklifi ifşa ettiAhlaksız teklifi ifşa etti
Fotoğraflar // Demirören ailesi taziyeleri kabul ediyorFotoğraflar // Demirören ailesi taziyeleri kabul ediyor
İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri tam 5 milyon TLİstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri tam 5 milyon TL
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program reytinglerde çakıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program reytinglerde çakıldı!

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

Tamer Karadağlı: Karım değil mi kardeşim öperim

Tamer Karadağlı: Karım değil mi kardeşim öperim

Bella Hadid'in elbisesi geceye damga vurdu!

Bella Hadid'in elbisesi geceye damga vurdu!

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: Yayıncılığa tecavüz ederken suç üstü yakalandınız

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: Yayıncılığa tecavüz ederken suç üstü yakalandınız

Karneye yazılan en acı not!

Karneye yazılan en acı not!

Karısı vahşice öldürüldü, mahkemede hayatının şokunu yaşadı

Karısı vahşice öldürüldü, mahkemede hayatının şokunu yaşadı

Bursluluk sınavı sonuçları 2018 ne zaman belli olacak? İOKBS bursluluk sınavı soru - cevap anahtarı yayınlandı!

Bursluluk sınavı sonuçları 2018 ne zaman belli olacak? İOKBS bursluluk sınavı soru - cevap anahtarı yayınlandı!

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri tam 5 milyon TL

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri tam 5 milyon TL

Anne işkencesi kamerada!

Anne işkencesi kamerada!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.