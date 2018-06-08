TEM BAĞLANTI YOLUNDA KAMYON KAZASI: 1 ÖLÜ 2 YARALI 

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Tem bağlantı yolunda meydana gelen kazada 1 kişi öldü. 2 kişi de yaralandı.

Kaza saat 11:00 sıralarında Hasdal Kamerburgaz yolu 3. Havalimanı istikametinde meydana geldi. Kemerburgaz yolu üzerindeki ağır tonaj kantarına girmek için sıraya giren bir kamyona arkadan gelen bir kamyon ile kamyonet çarptı. Kazanın şiddetiyle 3 araç sürücüsü de yaralandı. Ortada kalan kamyonetin sürücüsü Muzaffer Göksel (40) aracın içinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan ağır yaralı Göksel'i kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Göksel hayatını kaybetti. İki yaralının tedavisi devam ediyor. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Polis kaza sonrası soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü

EK GÖRÜNTÜ

Göksel'in fotoğrafı

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Kazaya karışan araçlar

-Kaza yerindeki itfaiye ve polis ekipleri

-Kaza nedeniyle 3. Havalimanı yönünde oluşan trafik

-Kaza sonrası gelen firma yetkilileri ile röportajlar

-Genel ve detay görüntüler

