TEM bağlantı yolunda kamyon kazası: 3 yaralı (2)

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) TEM bağlantı yolunda meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza saat 11:00 sıralarında Hasdal Kamerburgaz yolu 3. Havalimanı istikametinde meydana geldi. Kemerburgaz yolu üzerindeki ağır tonaj kantarına girmek için sıraya giren bir kamyona arkadan gelen bir kamyon ile kamyonet çarptı. Kazanın şiddetiyle 3 araç sürücüsü de yaralandı. Ortada kalan kamyonetin sürücüsü Muzaffer Göksel (40) aracın içinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan ağır yaralı Göksel'i kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Göksel'in durumunun kritik olduğu öğrenilirken diğer iki yaralı da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Polis kaza sonrası soruşturma başlattı.

