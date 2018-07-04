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TEM Başkanını öldürmeye çalışan albaydan "duruşmayı uzatma" taktiği

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 12:25 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 sanığın yargılanmasına devam edildi - TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ı silahla öldürmeye kalkıştığı, Aslan'ın koruması Hasan Gülhan'ı da şehit ettiği belirtilen eski kurmay albay Erkan Öktem, reddi hakim talebinde bulundu - Öktem'in reddi hakim talebi, "duruşmayı uzatmaya yönelik olduğu" gerekçesiyle reddedildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar ve müşteki kurumların avukatları ile darbe girişimi esnasında karargahta başından vurularak yaralanan Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan ve Aslan'ın şehit edilen koruması Hasan Gülhan'ın aileleri katıldı.

Duruşmada, olay günü jandarma karargahında alıkonulan TEM Daire Başkanı Aslan'ı silahla öldürmeye kalkıştığı, Aslan'ın koruması Gülhan'ı da şehit ettiği belirtilen eski kurmay albay Erkan Öktem, savunması için huzura alındı.

Sanık Öktem, savunmasına başlamadan önce mahkemenin üye hakimlerinden Ömer Faruk Kar hakkında reddi hakim talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, talebin reddedilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, "talebin savunmaya başlamadan hemen önce yapılmasını dikkate alarak, duruşmayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle reddine" hükmetti.

Kararın ardından söz alan Öktem'in avukatının, reddi hakim talebinin reddedilmesi kararına itiraz edeceklerini söylemesi üzerine duruşmaya öğleden sonraya kadar ara verildi.

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15 Temmuz Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi darbe girişimi FETÖ jandarma genel komutanlığı

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