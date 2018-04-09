TEM'de büyük kaza: Ankara istikameti ulaşıma kapandı

TEM otoyolu Kocaeli'nin İzmit kesiminde aralarında yolcu otobüsünün de olduğu araçların karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara kesimi trafiğe kapandı.
Kaza, TEM otoyolu İzmit Gültepe mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir yolcu otobüsü, iki tır ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
ANKARA İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPATILDI
Kaza nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı.
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