HABER

TEM'de büyük kaza: Ankara istikameti ulaşıma kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 17:45 | Son Güncelleme

İzmit'te, TEM Otoyolu Gültepe mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaralıların olduğu kazada Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

TEM'de büyük kaza: Ankara istikameti ulaşıma kapandı

TEM otoyolu Kocaeli'nin İzmit kesiminde aralarında yolcu otobüsünün de olduğu araçların karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara kesimi trafiğe kapandı.

Kaza, TEM otoyolu İzmit Gültepe mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir yolcu otobüsü, iki tır ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

ANKARA İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı.

tem

20180409_2_29725266_32552218_Web

Öğrenci servisi devrildi! Çok sayıda yaralı varÖğrenci servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var
Takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölüTakım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü
2.Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk! Yakın takip başladı2.Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk! Yakın takip başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TEM Kaza izmit

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

Hollanda'dan Türkiye uyarısı: Elektronik cihazlar kopyalanabilir, içinde hassas bilgi ve belge tutmayın

Hollanda'dan Türkiye uyarısı: Elektronik cihazlar kopyalanabilir, içinde hassas bilgi ve belge tutmayın

AK Parti İstanbul yönetiminde deprem!

AK Parti İstanbul yönetiminde deprem!

Ünlü besteci ve şarkıcı Cengiz Tekin kalp krizi geçirdi

Ünlü besteci ve şarkıcı Cengiz Tekin kalp krizi geçirdi

Mustafa Keser'den Kılıçdaroğlu'na: Şehit evinde türkü söyleyeceğim, tepki almazsam yüzünüze tüküreceğim

Mustafa Keser'den Kılıçdaroğlu'na: Şehit evinde türkü söyleyeceğim, tepki almazsam yüzünüze tüküreceğim

Suriye'de askeri üsse füze saldırısı! Art arda son dakika açıklamalar geliyor

Suriye'de askeri üsse füze saldırısı! Art arda son dakika açıklamalar geliyor

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yine metro turizm başrollerde , Patronu borsada çarpıyor milleti ,otobüsleri yollarda.Ama olsun akepenin kuvvetli yalakasıdır kendisi.Serbest herşey ona.
YİNE Mİ METRO TURİZM
Diğer Haberler
Ahmet Davutoğlu ofisini kapattı! Esnaf isyan etmişti

Ahmet Davutoğlu ofisini kapattı! Esnaf isyan etmişti

FETÖ senaryosuyla 1 milyonluk vurgun!

FETÖ senaryosuyla 1 milyonluk vurgun!

Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sahil Güvenlik yüzlerce memur alıyor! İşte başvuru şartları

Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sahil Güvenlik yüzlerce memur alıyor! İşte başvuru şartları

CHP'de Affan Keçeci şoku! İstifa edip İYİ Parti'ye geçti

CHP'de Affan Keçeci şoku! İstifa edip İYİ Parti'ye geçti

İzmir'de nefes kesen operasyon! 84 kişiye şok baskın!

İzmir'de nefes kesen operasyon! 84 kişiye şok baskın!

Etiler'de hareketli dakikalar! Suç makinesi yakalandı

Etiler'de hareketli dakikalar! Suç makinesi yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.