TEM'de dehşet anları! İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

İstanbul Sultanbeyli'de seyir halinde damperi açılan kamyon, yaya üst geçidine çarptı. Kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Sultanbeyli TEM otoyolunda dün meydana gelen kazada seyir halindeki Muhsin Beter yönetimindeki 16 AEG 98 plakalı hafriyat kamyonu, damperinin açılmasıyla yaya üst geçidine çarpmış, kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmamıştı.
İlginç kazanın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde damperi açık halde seyreden kamyon, büyük bir gürültüyle üst geçide çarpıyor.
Kamyonun damperi üst geçitte asılı kalırken, yola devam eden kamyon metreler sonra yol kenarında duruyor.
(İHA)
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