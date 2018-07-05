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TEM'de feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 23:52 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Ispartakule Mevkii Fatih Sultan Mehmet(FSM) Köprüsü istikametinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı.

TEM'de feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

TEM Otoyolu Ispartakule Mevkii Fatih Sultan Mehmet(FSM) Köprüsü istikametinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle fırlayan kişi orta bariyerlerin arasına fırlayan kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, kaza nedeniyle FSM Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

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Anahtar Kelimeler:
TEM Son dakika trafik kazası

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