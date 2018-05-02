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TEM'de feci kaza! Binlerce alabalık telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 08:44 | Son Güncelleme

Kocaeli Tem Otoyolu İzmit istikametinde yolcu otobüsünün arkadan çarptığı canlı balık yüklü kamyonun şarampole uçması sonucunda 3 kişi yaralandı. Kazada şarampole uçan kamyonda yüklü olan binlerce alabalık yola devrilerek telef oldu.

Kaza İzmit Tem Otoyolu İstanbul istikameti Yeşilova mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gaziantep’ten aldığı yolcularla İstanbul istikametine gitmekte olan Şıh Müslim idaresindeki 27 LM 829 plakalı yolcu otobüs, İzmit Yeşilova mevkiinde ilerlediği esnada önünde seyretmekte olan İdris Çelik idaresindeki34 JC 0463 plakalı alabalık yüklü kamyona arkadan çarptı. çarpmanın etkisiyle savrulan kamyon, yol kenarındaki bariyerleri aşarak 25 metre yükseklikten şarampole devrildi. Kazada otobüs muavini ve kamyonda bulunan 2 kişi araç içeresinde sıkışarak yaralandı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çarpmanın şiddetiyle uyanan otobüsteki yolcular yola inerken kazayı 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdiler. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otobüste ve şarampole devrilen kamyon içerisindeki yaralıları sıkıştıkları yerden kurtararak sedyeye alındı. Kazada yaralı otobüs muavini Mustafa Çamçelik hemen ambulansa alınırken, şarampole devrilen kamyonda yaralanan sürücüsü İdris Gümüş ve arkadaşı Yüksel Akça’yı kamyonun uçtuğu şarampolden çıkarmak için vatandaşlar ve itfaiye ekipleri uzun süre mücadele etti. Sedyeye alınarak ipe bağlanan yaralılar, otobüsten inen yolcuların da yardımıyla şarampolden yola çekilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza esnasında otobüs içerisinde bulunan ve şoka giren bazı yolcular ise ayakta tedavi edildi. Kaza yapan otobüs çekici ile yoldan kaldırılırken yolcular ise başka bir otobüse alınarak İstanbul’a götürüldü. Kaza nedeniyle Tem otoyolu bir süreliğine trafiğe kapatılırken İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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TEM Kocaeli Kaza

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