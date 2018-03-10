HABER

TEM'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2018 09:45 | Son Güncelleme

Silivri'de etkili olan sis nedeniyle çok sayıda kaza meydana geldi. TEM'de yaşanan kazalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Silivri E-5'te meydana gelen kazada da 2 motosiklet sürücüsü yaralandı.

Silivri'de etkili olan sis, kazaları da beraberinde getirdi. TEM Otoyolu Edirne istikameti Silivri mevkiinde sabah saatlerinde balık taşıyan Eşref Arslanoğlu yönetimindeki 39 BB 183 plakalı minibüs, görüş mesafesinin de düşmesiyle önünde seyreden turist kafilesini taşıyan otobüse çarptı. Kazada şoför mahalinde sıkışan Arslanoğlu, hayatını kaybetti.

Çin'den gelen turistleri taşıyan otobüste ise maddi hasar oluştu. Olay yerine polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda araç içerisinde sıkışan şoförün cansız bedenini çıkarttı. Arslanoğlu'nun cesedi, olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemeleri ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kaza nedeniyle yola saçılan balıklar da ekiplerin çalışmalarıyla toplandı. TEM'de meydana gelen bir başka zincirleme kazada ise bir sürücünün yaralandığı öğrenildi.

k1

Silivri E-5'te meydana gelen bir diğer kazada da hafta sonu gezisi için yola çıkan yaklaşık 20 motosikletten oluşan grup, kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada yoğun sis nedeniyle görüşün kaybolmasıyla bir minibüs motosikletlilerin arasına daldı. Kazada iki motosiklet sürücüsü yaralandı.

k2

SİLİVRİ'DE TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Silivri'de TEM ve E-5'te meydana gelen kazalar nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Kilometrelerce kuyrukta beklemek zorunda kalan sürücüler, araçların kaldırılmasıyla kontrollü olarak yollarına devam etti.

İHA

Cengiz Bozkurt: 'Ahmet’le gerçekten öpüştük!'Cengiz Bozkurt: 'Ahmet’le gerçekten öpüştük!'
Fatih Portakal'dan çok konuşulacak eleştiri!Fatih Portakal'dan çok konuşulacak eleştiri!
İlahiyatçıdan tartışılacak sözler: Kuran zinaya yasak getirmezİlahiyatçıdan tartışılacak sözler: Kuran zinaya yasak getirmez
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TEM Silivri Kaza

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da bir ilk! Hakan Hatipoğlu: 'Survivor tarihinde böylesi yaşanmadı'

Survivor'da bir ilk! Hakan Hatipoğlu: 'Survivor tarihinde böylesi yaşanmadı'

Çukur'daki o sahnede şok detay! FETÖ ile ilgisi...

Çukur'daki o sahnede şok detay! FETÖ ile ilgisi...

Kayseri'de bulunan lahitin kapağını açanlar şaşkına döndü

Kayseri'de bulunan lahitin kapağını açanlar şaşkına döndü

Evli öğretmenin öğrencisiyle ilişki yaşadı

Evli öğretmenin öğrencisiyle ilişki yaşadı

Patron çıldırdı! Arabaları sokak ortasına böyle fırlattı

Patron çıldırdı! Arabaları sokak ortasına böyle fırlattı

Beyaz Show'da Beyaz'dan Ahmet Kural'a Sıla göndermesi! 'Sıla' adını duyunca...

Beyaz Show'da Beyaz'dan Ahmet Kural'a Sıla göndermesi! 'Sıla' adını duyunca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Sarıeroğlu; Kadınların güçlü olması Türkiye’nin güçlü olması demektir

Bakan Sarıeroğlu; Kadınların güçlü olması Türkiye’nin güçlü olması demektir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı:

Vapur seferleri yapılamadı, Marmaray'da yoğunluk yaşandı

Vapur seferleri yapılamadı, Marmaray'da yoğunluk yaşandı

Öğrencilerden anlamlı proje

Öğrencilerden anlamlı proje

Fatih Çalışkan, Ege’nin en beğenilen İlçe Belediye Başkanı

Fatih Çalışkan, Ege’nin en beğenilen İlçe Belediye Başkanı

Murat Demir, ‘Şehit Arif Demirel’in mevlidine katıldı

Murat Demir, ‘Şehit Arif Demirel’in mevlidine katıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.