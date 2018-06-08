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TEM'de feci kaza! Trafik kilitlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 11:59 | Son Güncelleme

Hasdal Kemerburgaz yolu 3. Havalimanı istikametinde meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor

TEM bağlantı yolunda meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre kaza saat 11.30 sıralarında Hasdal Kemerburgaz yolu 3. Havalimanı istikametinde meydana geldi. 2 kamyon bir kamyonetin karıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor

PARTNERO izler görünmesin diye... O izler görünmesin diye...
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TEM bağlantı yolunda kamyon kazası:3 yaralı -1TEM bağlantı yolunda kamyon kazası:3 yaralı -1
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TEM tem kaza trafik trafik yoğunluğu istanbul trafik yoğunluğu

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