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TEM'de trafiği felç eden kaza! 3 şerit trafiğe kapatıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 18:00 | Son Güncelleme

TEM Seyrantepe-Hasdal yönünde trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralılar var. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle 3 şerit trafiğe kapatılırken Hasdal yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

TEM'de trafiği felç eden kaza! 3 şerit trafiğe kapatıldı!

DHA'nın aktardığı son dakika bilgisine göre, TEM Otoyolu Edirne istikameti Okmeydanı yol ayrımında trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi.

Kazada yaralılar var, olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle 3 şerit trafiğe kapatılırken Hasdal yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

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