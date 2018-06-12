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TEM’de zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi, 10 kilometre kuyruk oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 19:53 | Son Güncelleme

TEM otoyolu Kocaeli Hereke geçişinde 5 araç birbirine girdi. Kaza sonrası 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

TEM’de zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi, 10 kilometre kuyruk oluştu

Kaza saat 18.30 sularında TEM Otoyolu Hereke mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 araç birbirine girdi. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

10 KİLOMETRELİK KUYRUK OLUŞTU

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kaza yerinden güvelik önlemli alarak trafiği kontrollü olarak tek şeritten sağladı. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri ise araç içindeki vatandaşlara ayakta müdahale etti. Kaza yapan araçların içinde olan vatandaşlar büyük korku yaşadı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Hereke mevkii Ankara istikametinde 10 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu. Trafik sebebiyle yolda kalan sürücüler, yol açılana kadar araçlarının dışında bekledi.

Kazaya karışan otomobillerin olay yerinden kaldırılması ile birlikte trafik normal akışına döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
TEM Hereke Kaza trafik Zincirleme

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