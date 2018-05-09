HABER

TEM'de zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 08:16 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkiinde maddi hasarlı kaza tutanağı tutan araçlara arkadan gelen otomobil çarptı. İkinci kaza sonrası meydana gelen zincirleme kazaya toplam 5 araç karışırken biri ağır iki kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa Metris yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TAJ 02 ile 34 YN 1728 plakalı minibüs maddi hasarlı kaza yaptı. Kaza sonrası emniyet şeridinde kaza tutanağı tutan araçlara iddiaya göre 34 HL 9008 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaza tutanağı tutan sürücülerden biri araç altında sıkışarak sürüklendi.

2

Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç altında sıkışan bir kişiyi çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

3

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı. İlk müdahalenin ardından yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Meydana gelen zincirleme kazaya toplam 5 araç karıştı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Araçlar çekiciler yardımıyla kaldırılırken trafik akışı normale döndü.

4

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

5

Meteoroloji uyardı: Ölümcül hava dalgası geliyor!Meteoroloji uyardı: Ölümcül hava dalgası geliyor!
İstanbul'da büyük soygun! Polis havaya ateş açtıİstanbul'da büyük soygun! Polis havaya ateş açtı
Şoförlerin inadı kötü bitti!Şoförlerin inadı kötü bitti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Gaziosmanpaşa TEM Otoyolu Kaza

En Çok Okunan Haberler

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?

Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?

Serhat Akın'ın Hadise itirafı olay oldu!

Serhat Akın'ın Hadise itirafı olay oldu!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tipi ve Gönül öldü mü? Zara diziden ayrıldı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tipi ve Gönül öldü mü? Zara diziden ayrıldı mı?

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Feci olay! Çok sayıda yaralı var

Feci olay! Çok sayıda yaralı var

Sosyal medya bu sokak röportajını konuşuyor

Sosyal medya bu sokak röportajını konuşuyor

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Hatay'da yakalanan DEAŞ'lı teröristten şok itiraf

Hatay'da yakalanan DEAŞ'lı teröristten şok itiraf

FETÖ imamının rehberinden çıkan isimler şoke etti!

FETÖ imamının rehberinden çıkan isimler şoke etti!

9 Mayıs Milli Piyango bilet sorgulama - Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

9 Mayıs Milli Piyango bilet sorgulama - Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.