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TEM Otoyolu Metris Kavşağı'nda Ankara istikameti trafiğe kapandı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 09:04 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu, Metris Kavşağındaki yol çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti gece saatlerinde trafiğe kapandı.

Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL,(DHA) TEM Otoyolu, Metris Kavşağındaki yol çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti gece saatlerinde trafiğe kapandı. Trafik akışı açık olan Edirne istikametinde bölünmüş yoldan sağlanıyor. Yol sabah saat 06.00'a kadar kapalı kalacak. Yarın gece de 00.00-06.00 saatleri arasında Edirne istikametinde yol trafiğe kapatılacak.

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