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TEM Otoyolu Metris Kavşağı'nda Ankara istikameti trafiğe kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 02:28 | Son Güncelleme

 TEM Otoyolu, Metris Kavşağındaki yol çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti gece saatlerinde trafiğe kapandı.

TEM Otoyolu Metris Kavşağı'nda Ankara istikameti trafiğe kapandı

Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL,(DHA) TEM Otoyolu, Metris Kavşağındaki yol çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti gece saatlerinde trafiğe kapandı. Trafik akışı açık olan Edirne istikametinde bölünmüş yoldan sağlanıyor. Yol sabah saat 06.00'a kadar kapalı kalacak. Yarın gece de 00.00-06.00 saatleri arasında Edirne istikametinde yol trafiğe kapatılacak.
(FOTOĞRAFLI)

TEM Otoyolu Metris Kavşağı'nda Ankara istikameti trafiğe kapandıTEM Otoyolu Metris Kavşağı'nda Ankara istikameti trafiğe kapandı

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