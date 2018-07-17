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TEM OTOYOLU METRİS KAVŞAĞI'NDA ANKARA İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPANDI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 02:28 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu, Metris Kavşağındaki yol çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti gece saatlerinde trafiğe kapandı.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL,(DHA)
TEM Otoyolu, Metris Kavşağındaki yol çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti gece saatlerinde trafiğe kapandı. Trafik akışı açık olan Edirne istikametinde bölünmüş yoldan sağlanıyor. Yol sabah saat 06.00'a kadar kapalı kalacak. Yarın gece de 00.00-06.00 saatleri arasında Edirne istikametinde yol trafiğe kapatılacak.

Görüntü Dökümü:
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-Yol daraltma çalışmalarından görüntü
-Yapılacak üstgeçitin ayaklarından görüntü
-Trafik'ten görüntü
-Genel ve Detaylar

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