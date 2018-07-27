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TEM Otoyolu'nda ilginç görüntü! Dolu vurunca araçlarını korumak için köprü altına sığındılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 18:29 | Son Güncelleme

Meteoroloji’den İstanbul için gelen son dakika uyarısının ardından kentte şiddetli yağış etkili olurken sağanak yağmur ile birlikte dolu yağışı da kenti fena vurdu. Ataşehir'de etkili dolu nedeniyle TEM Otoyolu'nda ilginç görüntüler oluştu. Bazı sürücüler araçlarını korumak için köprü altına sığınırken, bazıları ise otomobillerinin üzerine kilim serdi. Polis yağış nedeniyle araçlarını köprü altına park eden sürücüleri, trafik akışını aksattığı nedeniyle uyardı.

TEM Otoyolu'nda ilginç görüntü! Dolu vurunca araçlarını korumak için köprü altına sığındılar

İstanbul'da öğleden sonra bazı ilçelerde yağmur etkili oldu. Bağcılar, Başakşehir ve Gaziosmanpaşa'da aniden bastıran sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. TEM Otoyolu Bağcılar mevkiinde araçlar yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, trafikte yoğunluk oluştu. Gaziosmanpaşa'da yağmurla birlikte zaman zaman dolu yağışı etkili oldu.

TEM'DE İLGİNÇ GÖRÜNTÜ!

Ataşehir'de etkili dolu nedeniyle TEM Otoyolu'nda ilginç görüntüler oluştu. Bazı sürücüler araçlarını korumak için köprü altına sığınırken, bazıları ise otomobillerinin üzerine kilim serdi. Polis yağış nedeniyle araçlarını köprü altına park eden sürücüleri, trafik akışını aksattığı nedeniyle uyardı.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre önümüzdeki iki saatlik periyotta 15:00 ila 17:00 saatleri arasında İstanbul Avrupa Yakasında görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (10-30 kg/ m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek su baskını, yıldırım, ufak çaplı dolu yağışı riski, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
görmemiş tipler. orda kaç kişinin hakkına giriyorlar.
memleket zavallılarla dolu, o kadar para verdi gerekirse içinde yatar yada kendini siper eder vatandaş kalitesi bu kadar...akp nin yüzünden dolu yağdı tek sorumlu akp
cezxayı geciricen bunlara
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