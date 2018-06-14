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TEM Otoyolu'nda Ramazan Bayramı yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 07:15 | Son Güncelleme

Bayram tatili için yola çıkan sürücüler, TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğuna neden oldu. Araçlar uzun kuyruklar oluşturdu, trafik durma noktasına geldi.

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar akşam ve gece saatlerinde TEM otoyolunun Kocaeli kesimi Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşturdu.

DURMA NOKTASINA GELDİ

Ankara istikametinde trafik gece geç saatlerde durma noktasına geldi. Araçlar yavaş ilerledi. TEM Otoyolu'ndan D-100 Karayolu'na yönelenler bu yolun da Ankara istikametinde yoğunluğa neden oldu.

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Anahtar Kelimeler:
TEM Otoyolu Ramazan Bayramı Kocaeli D-100 Karayolu

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