TEM Otoyolu'nda Ramazan Bayramı yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar akşam ve gece saatlerinde TEM otoyolunun Kocaeli kesimi Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşturdu.

DURMA NOKTASINA GELDİ



Ankara istikametinde trafik gece geç saatlerde durma noktasına geldi. Araçlar yavaş ilerledi. TEM Otoyolu'ndan D-100 Karayolu'na yönelenler bu yolun da Ankara istikametinde yoğunluğa neden oldu.





