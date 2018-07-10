TEM OTOYOLU'NDA TRAFİK KAZASI: 4 YARALI (2)

Özgür EREN / İstanbul DHA
TEM Seyrantepe-Hasdal yönünde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapatılan 3 şerit Hasdal yönünde uzun araç kuyrukları oluşmasına yol açtı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yolun açılmasıyla trafik normale döndü.
Görüntü Dökümü:
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Olay yerinden görüntüler
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