TEM OTOYOLU'NDA TRAFİK KAZASI: 4 YARALI (2)

Özgür EREN / İstanbul DHA

TEM Seyrantepe-Hasdal yönünde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapatılan 3 şerit Hasdal yönünde uzun araç kuyrukları oluşmasına yol açtı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yolun açılmasıyla trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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Olay yerinden görüntüler

