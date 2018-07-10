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TEM OTOYOLU'NDA TRAFİK KAZASI: 4 YARALI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 20:08 | Son Güncelleme

Haber - Kamera: Özgür EREN / İstanbul DHA TEM Seyrantepe Edirne istikametinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Haber - Kamera: Özgür EREN / İstanbul DHA
TEM Seyrantepe Edirne istikametinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası 3 şeridin trafiğe kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza, TEM Otoyolu Seyrantepe mevkii Edirne istikametinde saat 17.45 sıralarında meydana geldi. Fatih Haydarpaşa'nın kullandığı 34 SE 9458 plakalı otomobil, iddiaya göre seyir halindeyken yavaşladı. Arkasından gelen otomobil yavaşlayan araca ve onun arkasındakiler de art arda birbirilerine çarptı. 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 çocuk ile Mehmet Deniz Çetin, Müyesser Çetin yaralandı.
Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Müyesser Çetin'in kucağındaki 4 yaşındaki çocuğu, şans eseri yara almadan kurtuldu. Müyesser Çetin, yaralı haliyle kazanın etkisiyle şoka giren çocuğuna su içirip sakinleştirmeye çalıştı. Yaralılardan Müyesser Çetin taksi ile diğer yaralılar da ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde 3 şerit trafiğe kapandı. Trafik akışı yaklaşık yarım saat tek şeritten sağlandı.
Fatih Haydarpaşa "Ben en öndeydim trafik durmuştu. Arkadan süratli gelen araç, araçlara çarparak geldi. Bu abi de gelip bana çarptı. 5-6 tane yaralı var çocuk. Hayati tehlikeleri yok" diye konuştu.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü
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-Yaralı kadından detay görüntü
-Kadının çocuğundan detay görüntü
-Kadının çocuğa su içirmeye çalışması
-Kaza yapan araçlardan detay görüntü
-Polis ekiplerinden detay görüntü
-Oluşan trafikten detay görüntü
-Genel ve yakın detaylar

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