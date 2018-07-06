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- TEM OTOYOLUNU KİLİTLEYEN KAZA

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 14:36 | Son Güncelleme

  TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde saman yüklü kamyon devrildi.

-*TEM'de oluşan trafik havadan da görüntülendi

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ- Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA)
TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde saman yüklü kamyon devrildi. Kaza sonrası TEM, Edirne istikametine trafiğe kapandı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yol trafiğe açılırken, TEM otoyolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Kaza saat 10.50 sıralarında Tem Otoyolu Beylikçayır Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Eyüp Bayram (49) yönetimindeki saman yüklü kamyonu başka bir araç sollamak istedi. Bu sırada önüne geçen araca çarpmamak için direksiyonu kıran kamyon sürücüsü kontrolü kaybetti. Kamyon yola devrilirken, üzerinde yüklü olan saman balyaları da yola saçıldı. Kaza nedeniyle trafik Edirne istikametinde durdu. Hafif yaralanan kamyon sürücüsü vatandaşların yardımıyla kamyondan çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Hafif yaralanan sürücü Bayram ambulansla hastaneye kaldırıldı. Süren çalışmalar nedeniyle Ankara yönünde de trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri yolun trafiğe kapanması nedeniyle sürücüleri D-100 karayoluna yönlendirdi.

2 SAAT SONRA AÇILDI
Karayollarına bağlı ekipler kazanın yoldan kaldırılması ve yolun trafiğe açılması için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından devrilen kamyon vinçler yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yola saçılan saman balyaları da olay yerine gelen dozer yardımıyla bir kısmı yol kenarındaki yeşil alana atılırken, bir kısmı da yol kenarına çekildi. Kamyonun ve saman balyalarının yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar açıldı. Yaşanan kazayı anlatan bir başka kamyon sürücüsü , önümüzdeki bu saman yüklü kamyonun önünde bir araç daha vardı. Önünde ki araç şerit değiştirince kamyon ona vurmamak için direksiyonu kırınca devrildi. Şoförün durumu iyiydi. Saatlerdir bekliyoruz" diye konuştu. Öte yandan kaza nedeniyle oluşan kilometrelerce araç kuyruğu da havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü
Kaza yerinden görüntü
ekiplerden görüntü
Vatandaşlar ile röportaj
Havadan görüntüler
kamyonun ve balyaların kaldırılması
Yolun açılması
Detaylar

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