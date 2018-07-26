HABER

TEMA Vakfı'ndan "orman yangınları" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 18:19 | Son Güncelleme

TEMA Vakfı Edirne Temsilcisi Şirin Çoğal: - "Türkiye'de 2002 yılında orman yangınlarına müdahale süresi ortalama 40 dakika iken, Orman Genel Müdürlüğü’nün yaptığı yatırımlarla bugün 15-16 dakikaya kadar geriledi. Erken haber alma sistemlerinin kurulması ve helikopterlerin de aralarında yer aldığı yangın müdahale araçlarının yenilenmesi sürenin azalmasında etkili oluyor"

EDİRNE (AA) - TEMA Vakfı'nca yaz mevsiminde havaların ısınmasıyla birlikte artan orman yangınlarına dikkat edilmesi gerektiği bildirildi.

TEMA Vakfı Edirne Temsilcisi Şirin Çoğal, yaptığı yazılı açıklamada, yaz mevsiminde orman yangınlarında belirgin bir artış görüldüğünü belirtti.

Orman yangınlarının büyük bir bölümünün piknik ateşi yakılması, sigara izmariti atılması gibi ihmal ve kusurlardan kaynaklandığını aktaran Çoğal, şunları kaydetti:

"Antalya, Muğla, İzmir, Manisa ve Hatay illeri orman yangını sıralamasında ilk beş sırayı teşkil ediyor, 33 ildeki yangınların yüzde 50'si bu illerde gerçekleşiyor. Türkiye'de 2002 yılında orman yangınlarına müdahale süresi ortalama 40 dakika iken, Orman Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yatırımlarla bugün 15-16 dakikaya kadar geriledi. Erken haber alma sistemlerinin kurulması ve helikopterlerin de aralarında yer aldığı yangın müdahale araçlarının yenilenmesi sürenin azalmasında etkili oluyor. Orman yangınlarına erken müdahale edilmesinde yurttaşlara da önemli roller düşüyor. Herhangi bir yangın ya da duman gördüklerinde ücretsiz ALO 177 Orman Yangın İhbar Hattı'nı arayarak, yangına erken müdahale edilmesine destek verebilirler. Bu sayede yangınlara daha kısa sürede ulaşılıyor ve büyümesine imkan verilmeden küçük alanlarda kontrol ediliyor."

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte orman yangını riskinin arttığına işaret eden Çoğal, "Canları pahasına yangınlarla mücadele eden orman teşkilatımıza ve itfaiye ekiplerimize minnetlerimizi sunuyoruz. Ayrıca son günlerde Yunanistan'da çıkan orman yangını, yangınların canlılar için ne kadar büyük bir tehlike olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yangında hayatını kaybeden tüm canlılar için üzgünüz. Yangının en yakın zamanda kontrol altına alınmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNER Gözler tamamen açık! Gözler tamamen açık!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Akdeniz’de bu yıl ilk kuyumuzu açacağızEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Akdeniz’de bu yıl ilk kuyumuzu açacağız
Afyon'u sağanak vurdu; tepki için caddede 'balık tuttu'Afyon'u sağanak vurdu; tepki için caddede 'balık tuttu'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Orman Genel Müdürlüğü orman yangınları Tema Vakfı Yunanistan

En Çok Okunan Haberler

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

İmamla müezzin birbirine girdi

İmamla müezzin birbirine girdi

Trabzonspor Basketbol Kulübü ligden çekiliyor

Trabzonspor Basketbol Kulübü ligden çekiliyor

Survivor şampiyonuna eskort kabusu! Şantajcılara rekor hapis istemi

Survivor şampiyonuna eskort kabusu! Şantajcılara rekor hapis istemi

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

İlginizi Çekebilir

Uğur Dündar'dan flaş Muharrem İnce iddiası: Bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı

Uğur Dündar'dan flaş Muharrem İnce iddiası: Bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Hadi Salihoğlu emekliliğini istedi!

Hadi Salihoğlu emekliliğini istedi!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni kabinenin açıklandığı gün Maya Okulları'ndaki tüm hisselerini devretmiş!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni kabinenin açıklandığı gün Maya Okulları'ndaki tüm hisselerini devretmiş!

Bedelli askerlik resmen kabul edildi! Yaş sınırı belli oldu

Bedelli askerlik resmen kabul edildi! Yaş sınırı belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Akdeniz’de bu yıl ilk kuyumuzu açacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Akdeniz’de bu yıl ilk kuyumuzu açacağız

Bedelli askerlik tasarısı kabul edildi! İşte bedelli askerlikte bilinmeyenler

Bedelli askerlik tasarısı kabul edildi! İşte bedelli askerlikte bilinmeyenler

MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammına sert tepki: Askıda ekmek projesini başlatıyorum

MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammına sert tepki: Askıda ekmek projesini başlatıyorum

İki sevgiliden kuyumcuya akılalmaz tuzak!

İki sevgiliden kuyumcuya akılalmaz tuzak!

İYİ Parti'den Meral Akşener'e flaş çağrı

İYİ Parti'den Meral Akşener'e flaş çağrı

Defineciler suçüstü yakalandı!

Defineciler suçüstü yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.