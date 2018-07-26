EDİRNE (AA) - TEMA Vakfı'nca yaz mevsiminde havaların ısınmasıyla birlikte artan orman yangınlarına dikkat edilmesi gerektiği bildirildi.

TEMA Vakfı Edirne Temsilcisi Şirin Çoğal, yaptığı yazılı açıklamada, yaz mevsiminde orman yangınlarında belirgin bir artış görüldüğünü belirtti.

Orman yangınlarının büyük bir bölümünün piknik ateşi yakılması, sigara izmariti atılması gibi ihmal ve kusurlardan kaynaklandığını aktaran Çoğal, şunları kaydetti:

"Antalya, Muğla, İzmir, Manisa ve Hatay illeri orman yangını sıralamasında ilk beş sırayı teşkil ediyor, 33 ildeki yangınların yüzde 50'si bu illerde gerçekleşiyor. Türkiye'de 2002 yılında orman yangınlarına müdahale süresi ortalama 40 dakika iken, Orman Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yatırımlarla bugün 15-16 dakikaya kadar geriledi. Erken haber alma sistemlerinin kurulması ve helikopterlerin de aralarında yer aldığı yangın müdahale araçlarının yenilenmesi sürenin azalmasında etkili oluyor. Orman yangınlarına erken müdahale edilmesinde yurttaşlara da önemli roller düşüyor. Herhangi bir yangın ya da duman gördüklerinde ücretsiz ALO 177 Orman Yangın İhbar Hattı'nı arayarak, yangına erken müdahale edilmesine destek verebilirler. Bu sayede yangınlara daha kısa sürede ulaşılıyor ve büyümesine imkan verilmeden küçük alanlarda kontrol ediliyor."