TEMAD'tan Kılıçdaroğlu'na cevap

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Başkanı Hamza Dürgen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamaya ilişkin, "TEMAD ve üyelerimiz adına mektup yazma, basın açıklaması yapma, derneği temsil etme yetkisi münhasıran TEMAD Genel Başkanı'na aittir" ifadesini kullandı.
Dürgen, yaptığı yazılı açıklamada, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında "Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Sözcüsü" olduğunu ileri süren Yılmaz Demir Özçelik'in kendisine mektup yazdığını belirterek, "Emekli Astsubayların haklarının siyasiler tarafından verilmediği" konusunda açıklamalar yaptığı aktardı.
Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği Özçelik'in TEMAD sözcüsü olmadığını belirten Dürgen, şunları kaydetti:
"Derneğe üye dahi değildir. Bu nedenle gönderilen mektubun kişisel olarak gönderildiği, kurumsal bir niteliğinin olmadığı izahtan varestedir. 2847 sayılı yasayla kurulmuş ve 'Kamu Yararına Çalışan Dernekler Statüsü'nde olan TEMAD ve üyelerimiz adına mektup yazma, basın açıklaması yapma, derneği temsil etme yetkisi münhasıran TEMAD Genel Başkanı'na aittir."
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