TEMA’lı öğrenciler doğayı yeşillendirdi

Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı Milas Gönüllüleri, Orman Haftası ve Dünya Su Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Yapılan etkinliklerde, TEMA’lı öğrenciler doğaya ağaç dikti.
Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı Milas Gönüllüleri, Orman Haftası ve Dünya Su Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi.
TEMA Milas Sorumlusu Mehmet Nergiz, Orman Haftası kapsamında minik öğrencilere doğanın önemini anlattıklarını ve yapılan sunumların sonrasında ağaç dikimi etkinliğini gerçekleştirdiklerini kaydetti.
TEMA’lı öğrencilerle birlikte, ağaç dikerek doğayı yeşillendirdiklerini ifade eden Nergiz, “21-26 Mart Orman Haftası etkinlikleri, Beçin İlkokulu Anasınıfına ormanla ilgili 33 öğrenciye sunum yaptık ve Milas Belediyesinden aldığımız menekşe fidanları dikimini gerçekleştirdik. Ardından Ören Ortaokulunda; orman, erozyon, küresel ısınma konularında 250 öğrenciye sunum yapıldı. Sunum sonrasında öğrencilerle birlikte 2017’de Milas Orman İşletme Müdürlüğü tarafından “Ören-Bal Ormanı” adı verilen alana 500 adet; akasya, badem, sakız, fıstık çamı, lavanta, harnup ve hünnap fidanı dikimi yapıldı.” dedi.
Nergiz, “Su Zinciri Farkındalık Yürüyüşleri” kapsamında yürüyüş etkinliği düzenleyeceklerini ve etkinliğe tüm Milas halkını davet ettiğini söyledikten sonra: “Yine bu etkinlikler dizisine 31 Mart Cumartesi günü saat 10.00’da Atapark’tan başlayarak, tarihi su kemerlerini izleyerek Dünya Su Günü yürüyüşü yapılacak. Tüm Milas halkını, yapılacak olan yürüyüş etkinliğine davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu
Tüyler ürperten olayda yeni gelişme!
Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı
Öğretmen rezaleti! İşte 4 öğrencisiyle cinsel ilişkinin cezası
Bekaretini satışa çıkardığı anda talipleri sıraya girdi! 2 politikacı, 1 ünlü şarkıcı onun peşinde
Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin
Fuhuş yaparken yakalandılar!
GetContact uygulamasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Erişim engeli
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarif etti
Evinde beslediği hayvanlara yem oldu!
Getcontact ile ilgili bomba gelişme: iPhone ve Android cihazların uygulama mağazalarından silindi
Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum