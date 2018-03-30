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TEMA’lı öğrenciler doğayı yeşillendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 14:39 | Son Güncelleme

Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı Milas Gönüllüleri, Orman Haftası ve Dünya Su Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

TEMA’lı öğrenciler doğayı yeşillendirdi

Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı Milas Gönüllüleri, Orman Haftası ve Dünya Su Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Yapılan etkinliklerde, TEMA’lı öğrenciler doğaya ağaç dikti.
Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı Milas Gönüllüleri, Orman Haftası ve Dünya Su Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi.
TEMA Milas Sorumlusu Mehmet Nergiz, Orman Haftası kapsamında minik öğrencilere doğanın önemini anlattıklarını ve yapılan sunumların sonrasında ağaç dikimi etkinliğini gerçekleştirdiklerini kaydetti.
TEMA’lı öğrencilerle birlikte, ağaç dikerek doğayı yeşillendirdiklerini ifade eden Nergiz, “21-26 Mart Orman Haftası etkinlikleri, Beçin İlkokulu Anasınıfına ormanla ilgili 33 öğrenciye sunum yaptık ve Milas Belediyesinden aldığımız menekşe fidanları dikimini gerçekleştirdik. Ardından Ören Ortaokulunda; orman, erozyon, küresel ısınma konularında 250 öğrenciye sunum yapıldı. Sunum sonrasında öğrencilerle birlikte 2017’de Milas Orman İşletme Müdürlüğü tarafından “Ören-Bal Ormanı” adı verilen alana 500 adet; akasya, badem, sakız, fıstık çamı, lavanta, harnup ve hünnap fidanı dikimi yapıldı.” dedi.
Nergiz, “Su Zinciri Farkındalık Yürüyüşleri” kapsamında yürüyüş etkinliği düzenleyeceklerini ve etkinliğe tüm Milas halkını davet ettiğini söyledikten sonra: “Yine bu etkinlikler dizisine 31 Mart Cumartesi günü saat 10.00’da Atapark’tan başlayarak, tarihi su kemerlerini izleyerek Dünya Su Günü yürüyüşü yapılacak. Tüm Milas halkını, yapılacak olan yürüyüş etkinliğine davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

TEMA’lı öğrenciler doğayı yeşillendirdi

TEMA’lı öğrenciler doğayı yeşillendirdi

TEMA’lı öğrenciler doğayı yeşillendirdi

TEMA’lı öğrenciler doğayı yeşillendirdi

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