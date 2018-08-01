Temassız kredi kartı kullananlar dikkat! Hırsızlardan akıllara durgunluk veren yeni yöntem

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatımız bir yandan kolaylaşırken bir yandan da bilgilerimize, cebimize, mahreminize girmek oldukça kolay bir hal alıyor.

Şifre girme zorunluluğu olmadığı için vatandaşlar tarafından çokça tercih edilen temassız kredi kartları bu anlamda kolaylık sağlasa da ciddi bir güvenlik açığı da doğurabiliyor. Çünkü cüzdanımıza, çantamıza yaklaştırılan bir pos cihazı ile kredi kartından saniyeler içinde para çekilebiliyor.

Bu konuda farkındalık yaratmak adına, müşterisinin kredi kartından gizlice para çektiği o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydeden bir esnaf, sosyal medyayı salladı.



