TEM'de bayram yoğunluğu başladı (2)

YOĞUNLUK SÜRÜYOR Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar akşam saatlerinden bu yana TEM otoyolunun Kocaeli kesimi Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşturuyor. Ankara istikametinde trafik gece geç saatlerde durma noktasına geldi. Araçlar yavaş ilerledi. TEM Otoyolu'ndan D-100 Karayolu'na yönelenler bu yolun da Ankara istikametinde yoğunluğa neden oldu.



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