TEM'de bayram yoğunluğu başladı

Aziz GÜVENER/ARİFİYE (Sakarya), (DHA)- RAMAZAN Bayramı tatili için yollara çıkanlar, TEM Otoyolu'nda yoğunluğa neden oldu.

Ramazan Bayramı öncesi TEM Otoyolu'nun Sakarya kesiminde trafik yoğunluğu artmaya başladı. Ankara istikametinde yoğunluk oluşurken, trafiğin akışında ise sorun olmadı. Yollarda tedbirlerini arttıran polis, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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