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 TEM'DE ÇÖP KAMYONU DEVRİLDİ (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 10:35 | Son Güncelleme

- Kazada 2 kişi yaralandı, trafik emniyet şeridinden sağlanıyor  Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA TEM'de çöp kamyonunun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

- Kazada 2 kişi yaralandı, trafik emniyet şeridinden sağlanıyor

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA
TEM'de çöp kamyonunun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
TEM Otoyolu Hadımköy mevkii Edirne yönünde ilerleyen çöp kamyonu henüz bilinmeyen nedenle bariyerlere çarparak devrildi. Kazada kamyondaki 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri geldi. Ulaşım emniyet şeridinden kontrollü olarak sağlanıyor.

Görüntü Dökümü:
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-Kaza yapan çöp kamyonu
-Trafik
-Olay yerinden görüntüler

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