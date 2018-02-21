 TEM'DE ÇÖP KAMYONU DEVRİLDİ (1)

- Kazada 2 kişi yaralandı, trafik emniyet şeridinden sağlanıyor
Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA
TEM'de çöp kamyonunun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
TEM Otoyolu Hadımköy mevkii Edirne yönünde ilerleyen çöp kamyonu henüz bilinmeyen nedenle bariyerlere çarparak devrildi. Kazada kamyondaki 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri geldi. Ulaşım emniyet şeridinden kontrollü olarak sağlanıyor.
Görüntü Dökümü:
----------------
-Kaza yapan çöp kamyonu
-Trafik
-Olay yerinden görüntüler
Ünlü anket şirketinin sahibi Twitter'dan paylaştı! İşte son anket
Balıkesir'deki caninin ilk ifadesi!
Markette mide bulandıran olay! Sıra bekleyen kadının etek altı görüntüsünü çekti
BBP'den son dakika 'ittifak' mesajı
BM’den ‘Afrin’deki operasyona son verilsin’ açıklaması
Balıkesir Havran'da öldürülen anne ve 2 çocuğu gece defnedildi
Meral Akşener'in davetine tam 12 parti katıldı!
Meğer orduda cehennem hayatı yaşamış!
Milli atletin film gibi hayatı
Kılıçdaroğlu'ndan sert çıkış
Okuyucu Yorumları 0 yorum