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TEM'DE DEVRİLEN KAMYON KALDIRILDI YOL TRAFİĞE AÇILDI - 1

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 13:34 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Ersan SAN İSTANBUL DHA TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde devrilen kamyon nedeniyle yol Edirne istikametine trafiğe kapanmıştı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Ersan SAN İSTANBUL DHA
TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde devrilen kamyon nedeniyle yol Edirne istikametine trafiğe kapanmıştı. Kilometrelerce kuyruğa neden olan kazaya karışan kamyon kaldırıldı. Temizlik çalışmalarının ardından yol trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Temizlik çalışması
-Yolun açılması
-Detaylar

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