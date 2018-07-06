TEM'de devrilen kamyon kaldırıldı; yol trafiğe açıldı - 2

Alper KORKMAZ - Ersan SAN İSTANBUL DHA - TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde saman yüklü kamyonun devrilmesi nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapandı. TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiindeki kaza saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Saman yüklü kamyon Edirne istikametinde devrildi. Yola savrulan saman balyaları nedeniyme trafik durdu. Kamyonun ve samanların yol kenarına alınması sırasında Ankara yönünde de yoğunluk oluştu. Yol önce tek şeritten açıldı. TEM'de uzun araç kuyruğu oluştu. Çalışmalar yaklaşık 2 saat sürdü. Aracın yol kenarına çekilmesinin ardından trafik tekrar açıldı.
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