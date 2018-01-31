 TEM'DE KAZA TRAFİĞİ DURDURDU (1)

Haber-Kamera: Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHA
TEM Otoyolu'na Celaliye Mevkiinde meydana gelen kaza nedeniyle trafik durdu.
TEM Otoyolu Edirne İstikameti Celaliye mevkiinde bir kamyonun devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Saat 18.00 sıralarında meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Kaza yapan aracı kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-Yoldaki trafik
İBB kamerasından olay yeri ve trafik
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