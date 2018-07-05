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TEM'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİR KİŞİ ÖLDÜ (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 23:21 | Son Güncelleme

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA  TEM Otoyolu Ispartakule Mevkii Fatih Sultan Mehmet(FSM) Köprüsü istikametinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı.

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
TEM Otoyolu Ispartakule Mevkii Fatih Sultan Mehmet(FSM) Köprüsü istikametinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle fırlayan kişi orta bariyerlerin arasına fırlayan kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle FSM Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü Dökümü:
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Olay yerinden görüntüler

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